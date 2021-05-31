在去年赢得F2的冠军头衔后，米克在2021年代表哈斯首次征战F1，并与维特尔一起成为了场上仅有的两位德国车手。

维特尔对于米克的父亲迈克尔·舒马赫的职业生涯一直有着浓厚的兴趣，并在自己职业生涯的早期视其为偶像。同时他还曾在2010年至2012年与这位七届世界冠军有过同场竞技。

到目前为止，维特尔和米克在赛季中交流频繁。两人在媒体采访环节，以及上周在摩纳哥刚刚恢复的车手巡游中都有过密切交流。

米克透露，维特尔在他F1职业生涯的早期便给予了很多建议，并认为自己可以通过向阿斯顿·马丁车手学习获益良多。

“我非常尊敬他，很明显，我认为我们可以称之为友谊，这对我来说很好，”米克表示。 “他有相当丰富的经验，有很多事情是我可以向他学习的。”

“我觉得他给我的最大建议就是永远不要忘记我为什么在这里。那是因为我们热爱这项运动。一旦你忘却了这一点，你就来错地方了。”

“所以我很享受我的生活。我从事着世界上最棒的事。我觉得有他这样的朋友时不时地给我各种建议真是太好了。”

米克在2021赛季初期一直是带领哈斯前进的主力人物。在本赛季的前五场排位赛和比赛中，他的成绩曾四次领先于队友尼基塔·马兹平。

这位德国小将解释了自己是如何通过与哈斯车队建立密切关系而获取信心的，并认为这份信任是双向的。

“车队对于我的发展至关重要，同时也是我自信的重要组成部分。”米克表示。 “我从车队那里得收获了信心。作为车手，他们非常信任我们。我对我的团队也亦是如此。

“这种联系目前正建立在一个非常陡峭的水平上，这将在最后带来时间的差异。那时你会发现额外的圈速提升，因为你与车队有着相当强大的联系。”

“即使我们看不到对方，我们仍然在构建它，因为我们在幕后开会，人们可能永远不会看到。但他们就在那里，日复一日地工作着。这基本上就是我们需要改进的地方，也是我们未来获得力量的源泉。”

翻译/小飞侠