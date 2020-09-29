小舒马赫、埃洛特、施瓦茨曼将获F1周五练习机会

米克·舒马赫、卡勒姆·埃洛特和罗伯特·施瓦茨曼在今年F2赛季中表现抢眼，尤其是前两人在年度积分榜上排名前二，且有22分的差距，将在巴林的最后两轮为年度冠军展开最后的争夺。

不过，从索契至巴林之间有两个月的休战期，而法拉利决定为旗下年轻车手安排F1赛车驾驶体验。

小舒马赫与埃洛特将率先在下周末于纽伯格林举行的艾费尔大奖赛中迎来个人首次F1周末出场。德国人将在周五练习里驾驶阿尔法·罗密欧赛车，而后者则会坐进哈斯赛车驾驶舱。施瓦茨曼则需要等到阿布扎比大奖赛的F1赛季收官周末，获得首次出场机会。

在此之前，三位年轻车手将在明天前往法拉利拥有的菲奥拉诺赛道，用2018年的SF71H赛车进行测试。

“当你继承了舒马赫这个姓氏的衣钵，就不会有容易的事。它可以给你带来好处，但是你始终受到密切的关注，”F1竞赛总监罗斯·布朗在俄罗斯大奖赛的专栏里表示。

“米克应对得非常好，这是他在F2的第二个赛季，在本赛季后期，我们已经开始见到他的成熟，并且作为一名车手成长得极好。他在俄罗斯表现相当出色，我对他的未来相当乐观。”

小舒马赫曾经三次在F1周末驾驶他父亲迈克尔·舒马赫当年的战车进行表演，包括不久前在穆杰罗——法拉利庆祝其第1000场之前——驾驶了F2004。

在受到新冠肺炎疫情影响之后，纽伯格林作为候补赛道加入了2020年赛历，将自2013年后第一次举办大奖赛。迈克尔·舒马赫曾五次在纽伯格林获胜，并且保持着杆位和比赛最快单圈的纪录。