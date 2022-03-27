小舒马赫在赛车失控后知道自己会遭遇严重撞车

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沙特阿拉伯的排位赛Q2还剩不到5分钟时，舒马赫在通过10号弯的路肩时失控，随后重重地撞上两侧护墙。哈斯赛车当即严重破损，除了保护车手的单体横造结构。根据哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳透露，事故发生的瞬间车队就失去了与舒马赫赛车的通讯，因此只能等待F1医疗官伊恩·罗伯茨赶到事故现场后的通报。

舒马赫在与罗伯茨交流了自己的状况后，最终被从赛车残骸里解救出，随后被救护车送到赛道医疗中心。此后，尽管初步检查显示他没有大碍，但赛会还是用医疗直升机将他送到当地的King Fahad Armed Forces医院进行详细的体检。不过当天晚上，他就获准出院。

舒马赫在周日回到围场并且接受了采访。面对Motorsport.com的提问，他确认自己在撞车发生后没有任何晕眩或其他不适，而是第一时间回想了自己的操控。

“我百分之百（没有），”德国车手说道。“主要是失望，我对发生的事情非常懊恼，显然回想了我所经历的和我在什么方面可以做得更好。”

“我只是想确保，在我开始不平稳地移动之前，我要确保一切都没问题。显然所有的抢险员和医生围过来，确保我没事。当我感觉没问题时，我告诉他们我能动，但他们感觉最好还是做医疗检查。”

Mick Schumacher, Haas F1 Team addresses the press Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

“这么说吧，当我对赛车失去控制后，我知道会发生什么。因此我能做好准备。是的，那是一次严重的事故。我听说当我撞墙的时候，我们大概是270公里/小时。我认为如果是民用车，结果不会太好。但我的意思是，幸运的事，现在的赛车是如此安全，我能够逃过受伤，毫发无损地站在这里。”

周六排位赛后，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳表示车队已经决定让舒马赫的赛车退出沙特阿拉伯大奖赛，因为德国人的VF-22赛车受损程度严重，车队需要重新造出一辆新车，而澳大利亚大奖赛就在两周之后。

“明天绝不可以冒风险，”斯泰纳向F1 TV表示。“我们两周后将去墨尔本，最好把注意力放在那场比赛上，确保我们在那里达到良好状态。这辆车已经没有任何东西剩下来了，在这样的撞车后，所有东西都需要运回去后检查，所以你需要造一辆全新的赛车。”

虽然不能比赛，舒马赫参加了赛前的车手巡游。虽然他希望自己可以出赛，但是他对车队的决定表示理解。

“是的，我肯定准备好了，或者我将为比赛做好准备，”他解释说。“这只是零件管理，总体上赛车的部件，我们需要检查一下，确保我们能在墨尔本比赛。我知道这是第二场比赛，通常在赛季这个时候备用零件的准备难度很高。所以我知道（在沙特阿拉伯比赛）可能有点困难，但无论如何，我是希望今天可以参赛的。”