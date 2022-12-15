小舒马赫出任梅赛德斯2023赛季替补车手

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2022赛季收官战阿布扎比大奖赛前，哈斯车队决定选择尼科·霍肯博格在下赛季与凯文·马格努森搭档，使得小舒马赫在代表美国车队参加了两个赛季后，失去了他的比赛席位。

当时，梅赛德斯领队托托·沃尔夫就公开表示，愿意接纳德国人作为替补，因为今年出任替补的尼克·德弗瑞思下赛季将代表AlphaTauri比赛，而卫冕电动方程式世界冠军斯托弗·范多恩则转投阿斯顿·马丁的替补席。

随着法拉利在今天早些时候宣布小舒马赫不再是车队年轻车手培养项目的成员之后，梅赛德斯就对外确认已经与后者签下协议。

“我很高兴成为梅赛德斯F1车队的一员，成为他们2023年的替补车手，我必将全力以赴，在这个竞争非常激烈并且专业的环境里为他们取得好成绩做出贡献，”小舒马赫表示。“这将是我的一个新开始，我真的很兴奋并且感谢托托和所有相信我的人。”

这次签约意味着梅赛德斯与舒马赫家族的重新相聚。小舒马赫的父亲——七届F1世界冠军——迈克尔·舒马赫在进军这项成就了他的运动之前，曾经代表梅赛德斯参加运动车耐力赛。2010年，当德国制造商收购布朗车队组成自己的厂商车队后，舒马赫接受邀请复出并为车队效力了三个赛季，直到2012年底正式退役。

2023年将是刘易斯·汉密尔顿与乔治·拉塞尔搭档的第二个赛季。这意味着正常情况下小舒马赫难以得到比赛机会，不过他将驾驶模拟器，参与W14赛车的研发，并且将随队前往多场比赛。

“米克是一位有才华的年轻车手，我们很高兴他能加入车队，”沃尔夫说到。“他很勤奋，有着冷静和有条理的做事方法。作为一名赛车手，他依然渴望学习和进步。这些都是重要的品质，我们对他能帮助我们研发W14赛车感到激动。”

“我们还知道凭借他的两年F1比赛经验，如果有需要的花，他能在短时间内进入赛车替代刘易斯或乔治。”

过去两年，小舒马赫参加了43场大奖赛正赛，但仅仅在今年两次进入积分区，分别在银石和奥地利，拿到他仅有的12个积分。