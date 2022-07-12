小舒马赫：与汉密尔顿的攻防帮助我“不惧怕”与F1对手较量

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继此前在英国大奖赛上以第八名收获个人的首个F1积分后，小舒马赫在上周的奥地利大奖赛上又进步两名，收获了第六的好成绩。

在周六24圈的冲刺赛中，德国小将便与汉密尔顿有过交手。在周日正赛的伊始，两人又再次在赛道上展开了缠斗。

尽管梅赛德斯车手最终以第四名的领先成绩结束了比赛，但小舒马赫也凭借零失误为哈斯拿到第六，领先于因为失误而陷入困境的队友凯文·马格努森两个位置。

当被问及在奥地利与汉密尔顿的斗争中学到了什么时，小舒马赫回应道：“我学到的主要一点是，每个人都是凡人，每个人都会犯错。每个人都有压力，有时他们会犯错误。所以，知道这一点对我来说很重要，不要害怕与任何人战斗。”

小舒马赫和马格努森在连续两场比赛中都取得了积分，帮助哈斯在车队积分榜上上升到第七，超过了阿尔法·罗密欧和阿斯顿·马丁。

Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

而值得一提的是，今年美国车队还没有为其VF-22赛车进行过重大升级，并计划在本月底的匈牙利大奖赛才会有此举措。

小舒马赫表示，这一状态的提升对哈斯可谓是“焕然一新的改变”，但也认为“突破零分大关”在他的F1生涯中“本可以出现得更早”。

“我们发挥了赛车的潜力，也展示了车手的潜力，”小舒马赫表示。“我们知道我们需要什么来让我们的赛车更快。我们在年初有一辆强劲的车，显然有些车队带来了升级。我们可能在调校方面有点迷失了方向，但之后它又回到一个非常好的状态，而其他车队的套件可能令他们很挣扎。所以所有这些促成了我们今天看到的结果。”

翻译/小飞侠