罗斯博格和维特尔都不是梅赛德斯的候选人

这位梅赛德斯旗下的年轻车手已经在迄今为止他参加的所有类别比赛中表现突出，如果今年在F2新秀赛季脱颖而出，则可以向沃尔夫证明他已经准备好了在2025年晋升为梅赛德斯的F1车手。

但沃尔夫也可能会有另一种"大胆"的设想，那就是在安东内利真正准备好为梅赛德斯车队效力之前，寻找一个短期方案来填补空位。这意味着寻找一名经验丰富的冠军车手能与乔治·拉塞尔完美互补。

一些明显的候选者可以满足这一要求——前世界冠军尼科·罗斯博格和塞巴斯蒂安·维特尔从表现和形象来看都符合这一要求，而且他们在2025年之前没有合同限制。

不过，沃尔夫的电话可能已经被打爆，因为其他车手也想得到明年的机会，看来这两位经验丰富的德国车手已经不在考虑范围了。

罗斯博格在赢得2016年世界冠军后没几天就退出了F1，他已经明确表示自己对复出不感兴趣。在接受德国《南德意志报》采访时，罗斯博格表示他没有复出的意愿，也不相信自己还能有竞争力。

“（我的职业生涯）已经结束了，我没有复出的打算，”罗斯博格说。他现在的首要任务是过好新生活，做好金融投资和家庭主夫。

他补充说："我非常尊重（赛车的）危险。”

Press conference: race winner Nico Rosberg, Mercedes F1, second place Lewis Hamilton, Mercedes F1 W05 Photo by: Emily Davenport / Motorsport Images

Talking about the competitive aspects of being an F1 driver, he said: “I couldn't just do that either. I would have to prepare intensively for a whole year, if only to train the synapses (neuron connectors) in my brain.

在谈到作为F1车手的竞争时，他说："我也真的做不到。就算只是为了训练大脑中的突触（译者注：两个神经元之间或神经元与效应器 ; 细胞之间相互接触、并借以传递信息的部位），我就得紧张地准备一整年。”

“赛车手必须在最高速度状态下做出超快的反应，而且要准确无误。长期的休息之后我已经失去了这一点。肌肉也得能承受巨大的压力，仅仅是握住方向盘时的离心力就有这么大。”

虽然维特尔没有在公开场合谈及对F1的潜在兴趣，但最近沃尔夫似乎也排除了他的可能性。

维特尔曾有今年参加WEC的可能性，但计划都以失败告终。维特尔肯定会重回赛车界，但看起来不太可能是F1。

沃尔夫最近在接受《Auto Motor Und Sport》采访时谈到了维特尔："我认为他已经决定不再参加比赛了。我们会定期聊天，昨天也聊过，但没有聊到未来给我们开车。"

在排除罗斯博格和维特尔之后，还有一位经验丰富的车手可以选择，他就是——费尔南多·阿隆索。这位西班牙人在本周早些时候阿斯顿·马丁发布会前的媒体见面会上明确指出，他在车手市场上处于有利地位——因为现役车手中只有三个世界冠军，而他是唯一可用的一个。

虽然他说他会先与阿斯顿·马丁谈，但他同样表示，其他车队的兴趣可能会通过其他人——比如他的经纪人弗拉维奥·布里亚托雷——来传达。

当被问及是否有其他车队与阿隆索联系时，阿隆索说：“没有直接联系我的，但我相信总体而言有人想知道我对未来的打算。对我最感兴趣的、每周都问我的，是阿斯顿·马丁，所以我们拭目以待吧。”

上周，布里亚托雷在Instagram上发了一张他于沃尔夫喝咖啡聊天的照片，让人对这位昔日F1车队老板进行了什么样的对话产生了浓厚的兴趣。那天，俩人在经常会面的、布里亚托雷拥有的摩纳哥咖啡馆Cova里交谈。

这张Instagram照片无疑激发了人们对阿隆索转投梅赛德斯可能性的遐想。这很可能是布里亚托雷公布俩人聊天的初衷，而沃尔夫本人很可能并不知道这张照片会被公开。

目前，梅赛德斯仍不急于决定明年拉塞尔的队友。他们仍有足够的时间来观察安东内利的成长，以及今年F1发车区的竞争格局将如何影响车手市场，从而决定谁能在下个赛季出战。沃尔夫做出“大胆的”最终选择的可能性仍然存在。

翻译/Chloe