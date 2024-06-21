塞恩斯对2025年F1车队选择不想再等

卡洛斯·塞恩斯不想 "再等下去 "，他希望在未来几周内确定自己2025年将代表哪支F1车队比赛。

这位西班牙车手一直在考虑自己的选择，因为他将在本赛季结束后离开法拉利。根据预计，他的未来选项缩小到在威廉姆斯和索伯/奥迪车队之间做出选择。

红牛和梅赛德斯车队已经没有长期位置，前者用一份“1+1合同”留住了塞尔吉奥·佩雷兹，而后者预计会在2025年提拔年轻的“希望之星”安德烈亚·基米·安东内利，以接替将投奔法拉利的刘易斯·汉密尔顿。

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在西班牙大奖赛之前，凯文·马格努森指出塞恩斯一直是车手市场上的"瓶塞"，而塞恩斯早些时候曾表示，他不希望自己在决定未来的问题上纠结太久。

"最新情况就是很快会有决定做出，我不想再等了。"塞恩斯说。"我想是时候了，这件事已经占用了我几周甚至几个月的时间，显然是时候做出决定了。”

"我现在还不能确定我的选择 ，还在和我的团队讨论，集思广益。加拿大之后的几周我非常忙，所以还没有时间真正坐下来做决定。这就是我后面几周的目标。”

Logan Sargeant, Williams FW46 battles with Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

塞恩斯认为，他“不可能”根据2026年的前景来做决定，这么早就进行预测有点像在"刮彩票"。他声称，2025年的预期表现会影响他做决定，而车队的长期目标也是他希望了解的。

"在2024年预测2026年谁会更快几乎是不可能的，“他补充说。”我想判断2026年谁会更快就像是'刮彩票'或者'抛硬币'，因为规则变化太大了。”

"所以，如果我没法预测2026年，不知道谁会表现更好，那么就目前来说，2025年（前景）就变得很重要。”

"但这也关于长期发展，试着理解动力单元（开发前景）；试着了解车队的工作气氛。在做出决定时，所有的这些因素都会有影响。这就是为什么要花很长时间，我需要时间从内心出发，做出决定。"

塞恩斯被认为是威廉姆斯最希望能与亚历山大·阿尔本搭档的“第一选择”，但奥迪也一直在追求这位西班牙车手——显然已经向这位前迈凯伦车手开出了令人信服的条件，来促成他与尼科·霍肯博格搭档，加入位于欣维尔的车队。

在被问及与塞恩斯在威廉姆斯车队合作的前景时，阿尔本表示，他不介意与谁搭档，但他也说，塞恩斯这样有经验的车手将对车队很重要。

"老实说，就我而言，我对队友的人选并没有太多的意见或担忧。就经验和车队的整体发展而言，（塞恩斯）当然是有益的，"阿尔本解释说。

"我们正处于这个长期旅程、这个长期项目，我们需要反馈。回想我自己在红牛的经历，当我加入威廉姆斯时，我可以为车队带来很多东西，我觉得这不仅有助于我的反馈，也有助于提升赛车的性能。“

"不管谁会来，我想他都会是一位有经验的车手，特别是如果我们想在今后几年在中游集团一较高下的话，这对我们来说会很重要。"

翻译/Chloe