安德雷迪携手凯迪拉克申请参加F1

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近年来，安德雷迪一直在寻求参加F1的可能性，包括曾对索伯赛车表达了收购意向。

2023年伊始，作为全球汽车运动管理机构的国际汽联明确表示，将设法为有意参加F1的新车队设立一道表达意愿的正式程序。不久之后，安德雷迪宣布将与凯迪拉低品牌合作，如果其参加F1的申请获得批准。而且根据计划，新车队将以美国为运作基地，但会在英国设立分机构。

“我们正在不断壮大Andretti Global及其赛车家族，并且始终关注下一阶段的发展，”迈克尔·安德雷迪表示。“我觉得我们很适合成为F1的新车队，为该系列赛和我们的合作伙伴带来价值，并为车迷带来刺激。”

“在我们追求这一目标时，我很骄傲能得到通用汽车和凯迪拉克的支持。对于赛车的热爱是通用汽车和Andretti共享的传统。我们现在有机会将我们对赛车运动的热情和对创新的执着结合起来，从而建立一支真正的美国F1车队。”

“在评估过程中，我们将一起继续遵循国际汽联提出的程序和步骤。与此同时，我们将积极做准备，如果我们足够幸运地让安德雷迪-凯迪拉克正式获批成为F1的参赛者。”

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

凯迪拉克一直活跃于美国赛场，主要精力放在参加IMSA WeatherTech运动车锦标赛，并且将派出多辆赛车参加今年重新命名为GTP组别的竞争。此外，该美国品牌也将加入新赛季世界耐力锦标赛（WEC）的Hypercar组别。

如果安德雷迪-凯迪拉克车队组建成功，它将成为哈斯之后第二支来自美国的车队。而F1也将自2016年之后赛道上第一次有10支以上参赛车队。

国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶对安德雷迪与通用的联合表示大力支持。他在个人社交媒体上表示：“我欢迎凯迪拉克和安德雷迪合作的消息，国际汽联期待在‘国际汽联F1世界锦标赛意向表达’程序中做进一步探讨。”

通用汽车公司总裁马克·瑞优斯（Mark Reuss）对与安德雷迪的潜在F1合作项目表达了殷切希望。

“通用汽车公司很荣幸能在这赛车界的历史时刻与Andretti Global合作。我们在赛车运动和工程创新方面有着悠久丰富的历史。我们对与Andretti Global合作组建美国F1车队的前景感到激动，这将有助于激发全球对该系列赛和这项运动的兴趣。”

“凯迪拉克和F1的全球吸引力都在不断增长。我们的品牌拥有超过一个世纪的赛车血统，如果有机会将我们独特的美国创新和设计带到F1，我们将无比骄傲。”

自从2017年美国的自由传媒收购F1以来，该锦标赛在全球范围内的关注度在过去两年中急速提升，特别是今年将有三场大奖赛在美国举行，分别是去年首次办赛的迈阿密、从2012年开始举行的奥斯汀和新加入的拉斯维加斯。

虽然安德雷迪的F1项目仍有待得到审批，但车队核心的工程团队招募已经展开，包括技术总监人选已经确定——但将择日公布。

F1回应态度谨慎

不过，与国际汽联对安德雷迪与通用汽车合作表示热情欢迎相比，F1方面的反应相对显得小心谨慎。其在声明中写到：“目前（外界）对F1项目有浓厚的兴趣，有一些对话仍在继续进行中，但不像其他对话那样引起关注。我们都希望确保锦标赛的可信和稳定，任何新加入者的请求都将根据标准来进行评估，从而满足所有相关的利益相关人士的目标。任何新加入者的请求都需要F1和国际汽联的同意。”

去年，F1备受关注的焦点之一是大众集团旗下保时捷和奥迪从2026年起——动力单元规则改革——参赛的可能性。虽然最终保时捷与红牛的潜在合作夭折，但奥迪与索伯合作事宜敲定，届时该德国品牌将自主研发动力单元，底盘开发则将在索伯的辛威尔工厂进行——瑞士车队也将成为实际上的奥迪厂商车队。

Michael Andretti, Mario Andretti, and Zak Brown, Executive Director, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

相对于安德雷迪收购索伯的传闻期间，现有车队对其为F1增添价值的质疑，梅赛德斯领队托托·沃尔夫对奥迪的到来表示赞成，认为其规模和市场营销手段有利于所有参赛者。

“我认为，无论谁作为第11支车队加入，无论谁获得参赛资格，都需要证明他们可以为这项生意带来多大的创造力，”沃尔夫当时说到。“Andretti是一个优秀的名字，我认为他们在美国已经做了卓越的事情。但这是体育，这也是商业，我们需要了解你能为这项运动带来什么。如果一个原始设备制造商（OEM）或国际跨国集团加入F1，并能证明他们将在各个市场上花费X美元进行激活和营销，那对所有其他车队来说显然是完全不同的生意计划。”

迈克尔·安德雷迪在媒体通气会上被问及是否相信F1所提到的其他潜在参赛车队，他回答说：“是的，1000%相信。我相信，我们核对了进入F1需要核对的每一项（条件）。我觉得我们肯定领先于实现这个目标的竞争对手。我觉得非常非常有信心，我们很快将出现在赛道上。”