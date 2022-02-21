安德雷斯目标2024年起参加F1

载入语音播放

上周五，这位1978年的F1世界冠军在个人的推特上宣布了这一消息。美国人写道：“迈克尔已经向国际汽联提出申请，希望从2024年开始组建一支新的F1车队。他申请参赛的Andretti Global公司握有资源，并且满足所有的要求。他正在等待国际汽联的决定。”

去年，小安德雷蒂曾就收购阿尔法·罗密欧车队与索伯进行过谈判。但最终主要股东芬恩·劳辛决定不出售的决定令美国人沮丧而归。

随着新的协和协议的实施和预算帽的引入，现有的10支F1车队目前都处于良好、健康的财务状态。因此，随着“特许经营”价值的上升，潜在买家将不再拥有任何讨价还价的机会。

因此，安德雷蒂似乎决定“从头开始”继续自己的项目。有消息称，一家猎头组织已经在与F1工作人员讨论一项将从2024年启动的匿名项目。

随着Netflix 纪录片Drive to Survive大幅提升了F1在美国的热度，以及今年迈阿密大奖赛的登场，安德雷蒂或能从中受益。同时第三场美国大奖赛拉斯维加斯也已经在酝酿之中。此外上周五F1宣布美国大奖赛将在奥斯汀继续举办5年。

过去两年，包括迈凯伦和威廉姆斯在内的数几支车队都吸引了美国投资者的兴趣。与此同时，美国科技巨头也开始涉足这项运动，比如阿斯顿·马丁和红牛便分别与高知特和甲骨文建立了合作。安德雷蒂自己的印地赛车赞助商之一盖布里奇（Gainbridge）同样是迈阿密大奖赛的支持者。

虽然老安德雷蒂表示，他的儿子已经向国际汽联提出了申请，但目前还未进入正式的申请程序，也尚不清楚具体的流程。

任何第11支车队都将面临的一个巨大挑战，即目前的协和协议包含了2亿美元的参赛费。这是一项旨在保护现有10支车队价值的 “稀释基金”。

国际汽联和F1从2010年开始参加世界锦标赛的三支车队身上吸取了教训， HRT、莲花/卡特汉姆、维珍/马诺/马鲁西亚最终都以失败告终。从那以后，双方都明确表示，他们只会考虑认真慎重的参与者提出的参与报价。

上一支加入这项运动的车队是2016年加入的哈斯。2019年，当潜在的西班牙和亚洲项目被宣布时，F1竞赛主管罗斯·布朗建议，任何希望加入F1的新车队都必须等到新规则出台之后。当时他们所计划的节点是2021年。

“表示有兴趣的车队数量之多令人吃惊，”英国人表示。“但我们对这些车队说的是，让我们引入这些规则，先稳定局势。我们得先让一切步入正轨，然后再找更多的车队。”

“我认为，就我们现有的10支车队而言，F1中有10支健康的车队实际上就足够了。如果我们真的有额外的车队，他们一定要融入到这场演出中来。我们必须从历史中吸取教训，这么多小车队来来去去，并没有真正为F1增光添彩。所以我认为，我们必须稳定我们在2021年所引入的那些东西，看看是否有机会组建新车队。”

从那之后，新的《协和协议》已经签署，其中包括2亿美元的报名费。去年，F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利淡化了扩大车队阵容的可能性，暗示他对10支车队感到满意。

“我可以肯定地告诉你，在引入预算帽后，我们收到了很多请求，”去年布朗在接受Motorsport.com的采访时透露。“但我确实认为，保持真正的特许经营权或车队的价值很重要，因为这真的可以改变它们的可持续性。”

“我更愿意和真正在这里的车队保持更好的可持续发展性。”

翻译/小飞侠