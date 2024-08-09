安东内利独家他的飞速F1晋级之路：”我不害怕别人评头论足“

虽然安德雷亚·基米·安东内利是否代表梅赛德斯参加2025赛季F1还没有定数，更别提官宣，但很少有车手在登上大舞台前像他这样集如此多的赞誉或厚望于一身。

安东内利将在本月下旬荷兰大奖赛的周六庆祝自己的18岁生日，他的崛起速度之快如流星划过天际，从地区方程式直接跃升为F2车手 ，似乎就是为了被培养成七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿的继承人。

一直以来，安东内利被视为汉密尔顿的接班人，但英国人突然决定转投法拉利令梅赛德斯主管托托·沃尔夫措手不及，这意味着车队不得不加速培养他们的“意大利天才”。

面对这样快速的晋升，往往需要坚实的基础和良好的辅助系统。不过，虽然对这位17岁小青年来说，生活变化非常快，但他并没有忘记时不时驻足，思考自己正在经历的旅程。

首次接受大范围话题采访时，安东内利告诉Motorsport.com，他并不觉得一切都是理所当然的，但也不怕在最大的舞台上接受评判。

“我认为总是会多多少少有点担心，那种无法施展本领的可能性让每个人都感到害怕，”安东内利谈起成为F1新秀的前景时说。“我的态度是将其视为学习、成长和享受当下的绝佳机会。”

“我不怕害怕别人评头论足，我知道梅赛德斯对我的潜力有明确的看法，本赛季在F2的开局并不尽如人意，但并没有消极的想法。”

“我很冷静，如果机会降临到我头上，我会满怀热忱地抓住它，并争取充分发挥出我的能耐。最近，各种关于明年的传言给了我一些压力，但我一直努力享受其中。我享受我所拥有的机会。”

尽管单座赛车劲旅Prema 赛季开局异常艰难，但安东内利在他的F2新秀赛季里，迄今已取得两场胜利，在进入夏休时排名年度第七。他的队友、明年的哈斯F1车队车手奥利弗·比尔曼在经历了同样艰苦的开局后，排名跌至第15位，其中包括因顶替卡洛斯·塞恩斯为法拉利比赛而缺席沙特阿拉伯的比赛。

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

虽然F2是磨练赛车技术和学习如何应对竞争压力的好学校，但梅赛德斯在对安东内利的进步进行评判时，最看重的还是他驾驶两年前的赛车进行的私人测试，而那是一次令他瞠目的经历。

“在巴林季前测试期间，我得知了测试日期，当时我对自己说‘好吧，你真的要驾驶F1赛车了！’那是一个非常、非常特别的时刻，因为理论上有一天在赛道上，”他回忆道。

四月份，他的第一次为期两天的测试在红牛环形进行，驾驶的是2021年梅赛德斯W12赛车，那也是最后一次为银箭带来制造商冠军的赛车。随后在伊莫拉和银石的测试中，他改为驾驶2022年规格的W13赛车。作为一款地面效应的赛车，W13与当前的赛车更为相似，但驾驶难度和不可预测性也更高——这一点问汉密尔顿或乔治·拉塞尔就知道了。

“那是一次非常棒的经历，”安东内利谈起他首次驾驶F1赛车。“我在第一圈也怀着激动的心情，尽管当时的条件并不好，下着雨，而下午甚至还下了雪！”

“第二天赛道有所改善，在干地上，赛车开始表现；动力、减速、空气动力学负荷都显现出来。那太疯狂了。”

“当我到达赛道时，我刚打开车库的门，就震惊地发现那里有这么多人，既有工程师，也有技师，所有人都是为了运作这一辆赛车。”

“当他们问你问题时，你必须能够回答上来并提供大量信息。我花了一段时间才适应，但现在我觉得一切都很正常。”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola Photo by: Davide Cavazza

在世界上最优秀的赛道上驾驶F1是一回事。从一辆抓地力和性能都深不见底的赛车中找到极限是另一回事。当安东内利在银石通过Copse、Maggotts和Becketts这些快速路段，他恍然大悟。

“难以置信。”他笑着说。“你认为那不可能，但当你试过并看到赛车保持在线路上，你会说......伙计，还能更快！”

“F1赛车给了你很大的信心，而我遇到的一个难题就是寻找极限。每次我要求多一点时，赛车就会给我多一点。当我明白没有什么可以再压榨出来的时候，那就是极限，但那是一个非常狭窄的窗口。”

“我知道犯错的余地很小。但对赛车的信心越强，我就感觉越自信。”

“我并没有打算一来F2就大获全胜”

在梅赛德斯，安东内利不得不接受大量信息，但在他从地区方程式跳过F3直接进入F2后，这种能力已经经受住了考验。这不禁让人想起马克斯·维斯塔潘的崛起之路，得益于红牛为他提供了从F3直接晋升到Toro Rosso席位的机会，他没有参加F2，成为F1有史以来最年轻的车手和比赛获胜者。

安东内利表示，鉴于汽车赛事经验尚浅，他从未像一些观察家以为的那样，认为在F2 取得成功是理所当然的。

“没有，因为我从来没有想过会直接进入 F2，”他说到。“当他们告诉我计划是这样时，我认为这将是一次很大的跳级，因为你通常会先去F3，但同时这个挑战也立即吸引了我。”

“我并没有打算一来F2就大获全胜，我一直都知道从地区方程式跳级会非常具有挑战性，我也知道我有很多东西需要学习——我现在仍在学习。”

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Shameem Fahath

“我对（与沃尔夫）之间的关系也非常满意。在困难时刻，我会向他请教，而他总是想方设法给我信心。”

“我给你举个例子。在银石令人失望的排位赛之后，我给他打了电话，因为那是一个有点艰难的时刻。我们聊了很多，那次谈话让我重拾信心，第二天我赢了，看到他在领奖台下真的很高兴。”

“在你经历困难时期，我认为你最终会变得更强大，在态度上也是如此。银石和布达佩斯证实了这一点。”

尽管沃尔夫力挺安东内利成为他的未来之星，意大利人也渴望得到重大机遇，但他拒绝自以为是。在梦想变成现实之前，梦想就是梦想。

“我很高兴（自己）被考虑，但我不要求任何东西，”他强调说。“目前我的目标是在F2取得好成绩，然后再看情况。”

“我仍然把它（参加F1）当作一个梦想。是的，我确实想过，但这只是一闪而过的念头。老实说，我可以告诉你，今天对我来说，这仍然是一个梦想。我们将拭目以待它是否成真。”