安东内利将代表梅赛德斯参加意大利大奖赛FP1
有望在2025年上位的安东内利将在蒙扎首次驾驶梅赛德斯F1赛车，但不会取代萨金特代表威廉姆斯比赛
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
安德雷亚·基米·安东内确认将在意大利大奖赛第一节自由练习中驾驶梅赛德斯赛车，但托托·沃尔夫排除他将在威廉姆斯取代洛根·萨金特。
有迹象表明，上周日刚刚度过18岁生日的安东内利将在2025年被提拔为梅赛德斯的正式车手，接替将转投法拉利的刘易斯·汉密尔顿。
本周F1将在蒙扎“背靠背”进行夏休后的第二场比赛。上周末荷兰大奖赛之前，Motorsport.com报道了梅赛德斯将安排他们昵称“Kimi”的意大利年轻车手在蒙扎驾驶W15赛车参加周五练习。托托·沃尔夫在荷兰大奖赛结束后确认消息属实。
“我们将让基米在蒙扎参加FP1，那将是一个非常激动的时刻，”奥地利人说到。“我们从他11岁、还是身穿梅赛德斯队服的少年卡丁车手时起就关注他——很骄傲他将在车库里。”
“看他周五在蒙扎驾驶赛车在FP1出场、在Tifosi面前，将有一个意大利孩子坐在有竞争力的赛车里，我认为那将是意大利每个人都可以感到骄傲的事情。我们将由此发展下去。”
沃尔夫在赞德弗尔特接受采访时，一度说漏梅赛德斯将在意大利大奖赛那一周“宣布”，但又很快补充说“可能会有意外”。
此前一直有传言称梅赛德斯设法推动安东内利在2024赛季中取代萨金特。当美国车手在赞德弗尔特第三节自由练习里撞车，再次增加了英国车队的预算负担，进一步滋生了关于他可能在蒙扎被替换的猜测。
沃尔夫承认他和威廉姆斯领队、梅赛德斯原策略总监詹姆斯·瓦尔斯保持沟通，但确定安东内利不会是候选人。
“詹姆斯·瓦尔斯和我之间，我们超级开诚布公，是透明的讨论和关系，”梅赛德斯领队说。“詹姆斯参与了发现和培养基米。我认为对他（安东内利）来说，最好的办法是按照我们的决定继续进行TPC（旧赛车测试）测试和F2，看看进展如何，而不是打乱我们的计划、让他有机会驾驶威廉姆斯赛车。这就是我们的决定。”
这使得梅赛德斯和红牛各自的替补车手米克·舒马赫和廉姆·洛森成为坐进威廉姆斯赛车的最热门人选。
沃尔夫无疑强烈支持自己的德国车手，并且声称“我们还没有见识真正的米克”。他补充说：“你不会在赢得F4、F3和F2后，却不在F1有所表现……我认为他配得上一次机会。如果在威廉姆斯有机会，我们会为此欢呼。但这是詹姆斯·瓦尔斯的决定。”
红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科和红牛领队克里斯蒂安·霍纳也都对“租借”洛森持开放态度。新西兰车手已经在上赛季顶替受伤的丹尼尔·里卡多期间表现出色，奥地利公司也在试图为他找到2025赛季的正式席位，甚至有传言将他与明年索伯/奥迪的第二个席位联系起来。
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