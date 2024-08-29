安东内利令汉密尔顿想起2007年自己在迈凯伦上位

七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿公开支持安德雷亚·基米·安东内利应该为梅赛德斯参加2025赛季，并且将这位年轻车手与自己在迈凯伦的首秀相提并论。

上周日刚刚年满18岁的安东内利将在本周五迎来大奖赛首秀。虽然他已经测试过梅赛德斯2022年的W13赛车，但将第一次为德国车队在比赛周末驾驶现役赛车——他被广泛认为将在明年成为乔治·拉塞尔的新搭档。

赛季初当汉密尔顿宣布下赛季转投法拉利的惊人决定之后，公开表示他认为梅斯德斯应该把机会交给年轻车手。本周末，英国人在蒙扎重申了他的观点。

“很久以前我就说过，我认为这是车队未来的选择。时间会表明他们最终的决定，”汉密尔顿说到。“但我认为他是那种年轻、超级有天分的孩子。我的意思是，他现在已经是年轻的成年人，但他只有18岁。所以我认为，大家最好记住他刚满18岁，他有光明的未来。我很期待看到他的进步。”

“我先前看到一张我们的合影，应该是在2018年，他是发车区孩子之一，我在发车区前方与他握手。因此，这令人很兴奋。当你有这些经历时，显然会让你想起自己有多老！但我很期待看到他的成长和他的F1旅程。”

安东内利在2019年正式加入梅赛德斯的年轻车手项目。去年赢得FRECA总冠军后，梅赛德斯决定让他跳过F3，直接参加F2，而今年只是他参加汽车赛事的第四年。

汉密尔顿将梅赛德斯对安东内利的信任，比作2007年迈凯伦提拔自己进入F1，而他直接加入年度冠军的争夺——最终他遗憾地一分输给了基米·莱科宁，但在积分榜上力压同年队友费尔南多·阿隆索并获得年度亚军。他相信年轻的意大利人将享受驾驶W15赛车的感觉，因为今年的赛车比两年前改进了很多。

“我认为我们正处在一个只有20个席位的时代，我觉得是时候让我们开始看到一波新浪潮，不是让另一位有多年经验的车手上场，而是把机会给年轻人，”英国人说到。

“迈凯伦对我是这样做的，而且非常成功。他能与同一届最优秀的同僚们共事，向我共事了多年的人学习。但对一个人来说，这是很大的负担，不过正如我所说，这是一个很好的环境，我认为他们能够培养他，帮助他度过。”