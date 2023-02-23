季前测试第一天：维斯塔潘全场最快，周冠宇第八

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本赛季的季前测试仅有三天时间——从本周四至周六——在即将举行揭幕战的萨基尔赛道上进行。

此前只发布了新车效果图和拍摄日花絮的哈斯车队，在上午阶段开始之前在维修区里展示了VF-23赛车。不过更加引人关注的，是卫冕冠军车队红牛新车RB19，在F1官方拍摄期间的短暂亮相。

今年的新车发布季，红牛对于RB19真车的信息非常谨慎，哪怕在银石做了私人首航后，也只是对外发布了模糊的视频。虽然社交媒体上出现了赛道边的偷拍照片，但是不足以看清细节。直到本次巴林测试第一天的早上，红牛新赛车终于在驶上赛道之前短暂地首次露面。露出真面部的RB19在空气动力学方面有了重大改变，特别是鼻尖、侧箱、引擎盖的式样。

维斯塔潘负责了红牛第一个工作日全天的的驾驶工作。荷兰人在上午的阶段就跑了71圈，并且在午休前做出一圈1分32.959秒，超过了大部分时间里占据第一的发来车手卡洛斯·塞恩斯，上升到时间榜头名。下午的阶段里，他把个人时间提高到1分32.837秒，而且长久地领先第二快的时间0.4秒之多。

接近当天结束一个小时左右时，今年加盟阿斯顿·马丁的两届世界冠军费尔南多·阿隆索趁着比较凉爽的温度，冲出一圈1分32.866秒，以0.029秒紧随维斯塔潘。西班牙人在下午从费利佩·徳鲁戈维奇手里接手赛车后，一共跑完60圈。后者因为兰斯·斯特罗尔在训练中受伤而接到“代驾”任务，并且在第一天的上午首先驾驶AMR23赛车。

虽然巴西人在开工不久后，因为电子系统问题停车引发了2023赛季赛道上的第一面红旗——也是测试首日的唯一红旗，但他回到赛道后完成了40圈。

塞恩斯在前四个多小时里做出的个人最快时间，最终在当天排名第三。他的队友查尔斯·莱克勒克在下午负责驾驶SF-23赛车，单圈时间仅仅相差西班牙人0.014秒。两名法拉利车手合力完成136圈。

迈凯伦的兰多·诺里斯在下午的出场有所延迟，只有40圈入账，成为全天里程数最少的两名车手之一，但他在最后阶段冲到了时间榜第五，领先两位英国同胞。

梅赛德斯上下午的驾车工作分别由乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿承担。七届世界冠军在全天时间榜上排名第六，而年轻的英国同胞位列第九。

“二年级生”周冠宇在上午驾驶阿尔法·罗密欧C43赛车并且完成了67圈。他做出的1分33.723秒在午休时排名第四，而后半阶段结束后也能够处于第八，相距身前的亚历山大·阿尔本0.052秒。泰国人在上午代表威廉姆斯出场后，在下午把赛车交给新队友洛根·萨金特，美国新秀挤进当天的前十名。阿尔法·罗密欧方面则由瓦尔特利·博塔斯在下午登场，芬兰人排在作为哈斯全职车手的尼科·霍肯博格身后。

尼克·德弗瑞斯在下午坐进AT04赛车后，完成了加入AlphaTauri之后第一次在正式阶段亮相，并且在时间榜上正好排在迎来个人第三个赛季的角田裕毅之前一位。今年加盟Alpine的皮埃尔·加斯利和新队友埃斯特班·奥康在全天19名车手中排在第16、17位。澳大利亚新秀奥斯卡·皮亚斯特里和凯文·马格努森位列最后两位。

除了缺席本轮测试的斯特罗尔之外，本赛季20位正式车手中，只有红牛的塞尔吉奥·佩雷兹没有在第一天驾驶赛车。