Tickets
登入
Motorsport Network
part of
Tickets TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Download your apps
© 2023 Motorsport Network. 保留所有权
Tickets TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Previous / 阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“ Next / 梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14
Formula 1 新闻

威廉姆斯2月6日发布2023赛车样貌

威廉姆斯公布2023赛季新车涂装发布时间，有望成为第一支亮相新赛车样貌的车队。

威廉姆斯2月6日发布2023赛车样貌
载入语音播放

威廉姆斯宣布将在英国时间2月6日下午2点（北京时间晚上8点），在车队官方网站和官方App上把2023年赛车FW45呈现在外界面前。

这支老牌英国成为取代AlphaTauri成为新赛季新车发布活动最早的车队，后者将于2月11日在美国纽约举行一场新赛车涂装发布活动。

上赛季，威廉姆斯在近五年里第四次排名制造商年度积分榜末尾。车队在2023赛季启用了刚刚从F2毕业的美国年轻新秀洛根·萨金特，取代尼古拉斯·拉蒂菲来搭档亚历山大·阿尔本。

管理层方面，随着乔斯特·卡皮托在担任了两年车队CEO和领队之后离开，以及技术总监弗朗索瓦-谢维尔·徳梅森同样告别，车队尚未公布继任者。

迄今为止，已经有六支车队确定了新车（或涂装）揭开面纱的具体日期。其中，迈凯伦和阿斯顿·马丁将在2月13日同一天举行新赛季发布活动，而法拉利定在了2月14日“情人节”，Alpine则将在2月16日于英国伦敦展示新赛车。

目前，梅赛德斯、红牛、阿尔法·罗密欧和哈斯还没有宣布2023年赛车发布日期，而新赛季的季前测试将于2月23-25日在巴林举行，紧接着的周末就是新赛季揭幕战。

shares
comments
阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“
Previous article

阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“
Next article

梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14

梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14

Latest news

梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14
Formula 1 Formula 1

梅赛德斯将在拉塞尔生日当天发布新车W14

梅赛德斯定于2月15日发布2023年赛车W14，并希望为乔治·拉塞尔送上生日好礼。

威廉姆斯2月6日发布2023赛车样貌
Formula 1 Formula 1

威廉姆斯2月6日发布2023赛车样貌

威廉姆斯公布2023赛季新车涂装发布时间，有望成为第一支亮相新赛车样貌的车队。

More Than Equal倡议行动发起全球态度调查
General General

More Than Equal倡议行动发起全球态度调查

以加冕第一位女性F1车手世界冠军为宗旨的More Than Equal全球倡议行动发布了针对女性参与精英赛车运动的全球调查。

阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“
Formula 1 Formula 1

阿尔本仍在寻找与威廉姆斯无线电沟通的“最佳方式“

亚历山大·阿尔本承认自己在加入威廉姆斯时“非常激进”，并仍在努力寻找与车队通过无线电沟通的“最佳方式”。

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2023 Motorsport Network. 保留所有权