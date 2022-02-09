威廉姆斯2月15日发布新车FW44

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威廉姆斯参加新赛季的FW44赛车将在下周二以线上发布的形式亮相，同时在官方拍摄日进行第一次试航。

这支老牌英国车队将以新的车手阵容投入2022赛季，在乔治·拉塞尔被提拔到梅赛德斯后，前红牛车手亚历山大·阿尔本将与尼古拉斯·拉蒂菲搭档。

2020年中期，美国的多尔顿资本从威廉姆斯家族手里全盘收购了公司，但车队和公司都保留了威廉姆斯的名字。FW44成为车队联合创始人弗兰克·威廉姆斯爵士去世后的第一辆赛车。

随着威廉姆斯新赛车发布日期的确定，2022赛季所有新一代F1赛车的揭幕安排已经出炉。哈斯已经在上周五公布了VF-22的视觉效果图。今天起到周五（北京时间周六凌晨），红牛、阿斯顿·马丁和迈凯伦将先后发布各自的新赛车。而下周迎来最忙碌的一周，除了威廉姆斯之外，AlphaTauri（2月14日）、法拉利（2月17日）和梅赛德斯（2月18日）也将展示新车。

Alpine将于2月21日发布A522，而阿尔法·罗密欧则将等到2月27日展示完整涂装方案的赛车，之前将带着临时涂装的新车参加2月23-25日的巴塞罗那测试。