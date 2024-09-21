沃尔斯捍卫威廉姆斯提拔科拉平托的时机
科拉平托自蒙扎顶替萨金特以来的表现让威廉姆斯觉得厉害
威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯坚持表示，对于弗朗哥·科拉平托没有更早获得比赛席位，他并不感到后悔，否则这位阿根廷车手不会像现在这样迅速进入状态。
科拉平托在他迄今参加的两场F1大奖赛中表现出色，他在赞德弗尔特从经历糟糕的排位赛后反弹，最终以第12名完赛。随后，他在阿塞拜疆大奖赛的排位赛里战胜队友亚历克斯·阿尔本，并且最终以第八名的成绩拿下了他的首个F1积分。
这位21岁的年轻车手仅有两次F1赛车驾驶经历，分别是去年在阿布扎比的季末测试和英国大奖赛的第一次自由练习，当时他驾驶的正是之后被他取代的萨金特的赛车。
在多次令人失望的糟糕表现和重大失误后，萨金特最终失去了威廉姆斯的车手席位。尽管科拉平托的状态非常好，但沃尔斯依然对做出这个决定的时机感到满意。
“这是个有趣的问题，因为我们在幕后与他（克拉平托）所做的很多事情，都是让他为这个机会做好准备。”他解释道。 “银石是他第一次真正驾驶F1赛车的时间，显然他比去年在阿布扎比时有了进步。他在整个冬天都有所进步，在F2的比赛中也有了一些突破。”
Alex Albon, Williams Racing, Franco Colapinto, Williams Racing, in the Paddock
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
“如果我们在年初这样做（替代萨金特），你就不会看到今天的科拉平托。我认为我们在模拟器等方面做了大量准备工作，让他达到了现在的状态。关于遗憾，我认为，让一名车手离开是我在这个位置上最难做出的决定之一。我必须确保这是个绝对正确的时机。”
“对我来说，在我们升级了赛车并且跑出了具有竞争力的表现时，这正是有机会能够取得积分的时候。从这个角度来看，我对做出这个决定的时机感到满意。”
沃尔斯承认，自科拉平托首次亮相以来，他的表现超出了预期。尽管在巴库经历了练习事故，他迅速找到状态，成为42年来首位在F1中取得积分的阿根廷车手。
“我们知道他的速度很快，这就是我们让他驾车参赛的原因，但我们认为他需要更多时间来适应。在蒙扎的表现基本符合我的预期。但是在一条从未去过的新赛道上，从第一次自由练习开始就能保持速度，甚至在经历事故后迅速恢复状态，这是一项挑战，而他非常擅长在肩负压力的情况下交出一份出色的答卷。”
“他做得非常棒，完全是立刻进入状态，从小试身手到游刃有余的速度非常快。他的表现非常出色。在个人的第二场F1大奖赛就能取得积分，而且距离亚历克斯只有几秒钟的差距，这真是非凡的表现。”
科拉平托的未来目前仍然不确定，即将离开法拉利的卡洛斯·塞恩斯将在下赛季与阿尔本共同驾驶威廉姆斯赛车，但正如Motorsport.com所透露的，前往索伯车队或许是他的一个选项。
翻译/Eric
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