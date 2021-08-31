威廉姆斯领队卡皮托暗示拉蒂菲将续约

越来越多的声音表示，乔治·拉塞尔将在下个赛季转投梅赛德斯，威廉姆斯必须留住另一位车手才能保证车队发展的连续性。

比利时大奖赛前，当被问及是否一切向着与拉蒂菲续约发展时，卡皮托说："是的，我想说看起来是这样。”

拉蒂菲在匈牙利大奖赛上位列第七，第一次获得F1积分。他本人也明确表示，2022赛季希望留在威廉姆斯车队。加拿大人在上周四表示，他觉得自己现在有足够的经验。如果拉塞尔转投梅赛德斯，他可以担任领衔车手。

当被问及匈牙利大奖赛的结果是否会帮助他的事业发展时，拉蒂菲说，"我认为布达佩斯的成绩肯定不会给我减分，但它具体能加多少分，不是我能决定的。”

"幕后团队了解我的能力。布达佩斯的赛况比较特殊，但我展示了我把握机会的能力。这在F1中是非常重要，有时可以帮助车队实现突破。"

卡皮托相信到本赛季结束时，车队将对拉蒂菲足够信任，相信他可以在必要时领导车队。

他解释说："也许现在还不行，但一场场比赛过去，拉蒂菲一直在进步，我相信到赛季结束，他就准备好了。”

"很重要的一点是，他的个性特点很适合领导车队。他高要求，有动力，有方向，与工程师合作愉快，对赛车的改进也很有想法。整个车队都很喜欢他。”

"我猜他也从乔治那里学到了很多。他们一起工作，场上场下都呆在一起。他们的关系很奇妙。我相信到赛季结束时，尼古拉斯可以领导车队。"

如果拉塞尔真的离开去了梅赛德斯，那么威廉姆斯车队就有很多选择。他们可以提拔研发车手杰克·埃肯，或者交给更有经验的车手，比如尼科·霍肯伯格和丹尼尔·科维亚特。瓦尔特利·博塔斯也是一个选择。

翻译/Chloe