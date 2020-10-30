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威廉姆斯重申拉塞尔2021年留在车队

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威廉姆斯重申拉塞尔2021年留在车队
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威廉姆斯看守领队西蒙·罗伯茨重申乔治·拉塞尔会在2021年与尼古拉斯·拉蒂菲搭档，并为引起外界对车队2021赛季车手阵容的猜测表示歉意。

今年7月，威廉姆斯宣布会在下赛季保留今年拉塞尔与拉蒂菲的车手阵容。但是此后，这支英国老牌车队及其所属的母公司被美国的Dorilton Capital整体收购。虽然车队名字维持不变，但威廉姆斯家族彻底脱离了关系，当时就让两位现役车手的未来是否会受到影响，被打上了问号。

与此同时，自从塞尔吉奥·佩雷兹被排除在2021年的Racing Point/阿斯顿·马丁F1车队项目之后，就渐渐催生出他可能携金主加盟威廉姆斯的传闻，而替换对象正是隶属梅赛德斯旗下的拉塞尔。

而对于外界的传闻，在克莱尔·威廉姆斯离去后暂时代管车队的罗伯茨，在上周末的葡萄牙大奖爱期间拒绝做出回应，助长了关于拉塞尔会被取代的谣言。

“我可能在上周造成了一点疑惑，我为此表示抱歉，”罗伯茨在背靠背的伊莫拉比赛前说。“我们先前不想在车手问题上做出评论。”

“但是正如乔治说的，克莱尔（威廉姆斯）在今年早些时候宣布过了，没有任何改变。这是我们今年和明年的车手阵容。我们对他们非常高兴，并且我们期待以继续的方式与他们的共事。”

拉塞尔在2019年“毛遂自荐”成功后加入威廉姆斯，与车队签订了三年合约。虽然从去年到现在他还没有取得积分，但是本赛季过去的12场排位赛里，他7次闯入Q2。

近期他曾直言不讳地表示，围绕他的谣言都是佩雷兹团队故意打造的。但是，他十分确信自己在威廉姆斯的地位不会动摇。

“听到这种你的工作可能被抢的传闻感觉从来都不会好，”英国人表示。“尽管如此，我相信我能够在赛道上有所表现，最终我必须用赛道上的成绩说话。”

“正如西蒙说的，我相信面向2021年不会有任何变化，即使猜测满天飞。正如我说的，我认为许多猜测是其他车队滋生出来的，在过去几周里引起了这些问题。”

本周末在伊莫拉进行的艾米利亚-罗马涅大奖赛只有两天的日程，而拉塞尔的个人教练Aleix Casanovas出现了轻微呼吸系统病征的症状。虽然其新冠病毒检测结果呈阴性，但是处于谨慎而自我隔离起来。

威廉姆斯车队表示，拉塞尔从葡萄牙大奖赛周日的比赛结束后，就没有与他的教练接触，而且他通过了周二所做的检测，第二次检测则是今天。

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Author Frankie Mao

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