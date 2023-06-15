威廉姆斯：车队复苏任务比原始预计更任重道远
近日威廉姆斯表示，新领队詹姆斯·沃尔斯的到来让他们意识到，若想要在F1中提升排名，车队要做的工作远比最初预期的要更多。
去年冬天，这支总部位于戈洛弗的车队从梅赛德斯聘请了沃尔斯，希望能扭转近几个赛季令人失望的局面，并充分利用F1新时代赋予的机会。
然而凭借沃尔斯对于顶级车队的技术水平和复杂程度的了解，如今威廉姆斯的严重落后程度可谓“一目了然”。
威廉姆斯车辆性能主管戴夫·罗布森表示，沃尔斯已经制定了一个明确的计划来帮助威廉姆斯重新崛起，但所涉及的时间可能比车队最初预期的更长。
“我对他正在做的事情充满信心，”罗布森表示，“但根据时间计划，我们可能要等到2024年之后才能实际看到真正的进展。”“会有很多重建和重组工作，了解他（沃尔斯）对于最先进技术的真实感受非常具有启发性。”
“但这确实意味着有很多事情要做，可能比我们想象的要多。所以，还有很多事情要做，但他已经启动了所有正确的事情，但这一切都有一个酝酿期。”
本赛季威廉姆斯的表现已经向前迈进了一步，并且一直在为积分而战。但与许多竞争对手相比，目前FW45依旧缺乏下压力。这种竞争形势让威廉姆斯深谙，尽管很多的重心都放在确保2024年取得更大进步，但车队仍需要对目前的套件不断进行完善。
Logan Sargeant, Williams FW45
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
当被问及车队目前的重点在于明年还是改善今年的赛车时，罗布森表示：“两方面都是。”
“这两件事并不完全相同，但在某种程度上它们是一致的，因为这都关乎于搞清楚赛车薄弱的细枝末节，确保至少我们在今年剩下的时间里所做的事情符合我们的预期，并且仍然有助于明年即将到来的更大变化。”
同时罗布森表示，车队今年所能收获的最有价值的事情就是了解其套件，以及知道需要做些什么才能取得进步。
“我认为还是要回到学习上，” 他表示， “这仍然是最至关重要的事情。这是对于一些弯角的细微之处的理解，为什么赛车不能像车手希望的那样表现，然后再回到基础上来理解我们需要做些什么才能让它发挥作用。我认为我们已经有了一个相当好的想法，但显然，要实现它并不容易。”
翻译/小飞侠
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