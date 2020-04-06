威廉姆斯车手降薪，员工强制休假

在新冠肺炎疫情影响下，F1车队因为停工和没有比赛，不可避免地面临巨大的经济压力。

此前，迈凯伦成为第一支被迫采取措施的车队。其当家车手卡洛斯·塞恩斯和兰多·努力斯主动接受降薪，包括车队CEO扎克·布朗在内的管理层人士同样如此。另外，车队明确表示会根据英国政府针对该特殊时期的方案，强制一些员工休假，并支付80%且不超过每个月2500英镑的薪水。

本周一，威廉姆斯成为第二支不得已做出妥协的车队。该英国车队发表声明，宣布了一些员工已经强制休假两个月，而两位比赛车手拉塞尔和拉蒂菲、部分管理人员已经降薪。其中，拉蒂菲在今年升任为车队的主力车手，但是他的首秀比赛看起来无限期推迟。

声明中写道：“受到新冠肺炎疫情的持续影响，威廉姆斯车队暂时对一些员工强制放假，作为大范围减少成本措施的一部分。强制休假期将持续到五月底，而高级管理层和我们的车手已经从4月1日起减薪20%。

“做出这些决定很不容易，但我们的目的是保住我们员工在Grove基地的工作，并确保在情况允许的条件下，他们可以全职返回岗位。”

连续两年成绩垫底的威廉姆斯本就财政拮据。其代理领队克莱尔·威廉姆斯曾表达了对今年参赛奖金如何分配的担忧。

今天早些时候，迈凯伦车队CEO扎克·布朗在接受BBC电视早间节目和BBC体育采访时坦言，他认为有车队可能倒在这一波经济冲击下，而且如果处置不当，F1甚至可能失去“四支车队”。

此前，F1 CEO切斯·凯利明确目标在夏天重新启动赛季，而且要举行15-18场大奖赛。但是当前，在赛季停摆的时期，最重要的是如何帮助车队共渡难怪。除了已经采取的成本控制措施之外，包括新规则推迟到2022年实施和明年继续使用2020年赛车，今天十支车队高层和凯利将继续进行电话会议，商讨采取进一步措施的可能。