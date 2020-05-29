威廉姆斯考虑出售F1车队

威廉姆斯（Williams Grand Prix Holdings PLC ）公布了2019年财政报告，集团收入从2018年的1.765亿英镑下跌至1.602亿英镑，而税息折旧及摊销前利润（EBITDA）从前一年度的盈利1600万英镑，变为了1010万英镑赤字。该报告明确指出，“该结果是F1运营糟糕的赛道表现的结果，尽管威廉姆斯高级工程公司（Williams Advanced Engineering）持续取得进展”。

新冠肺炎疫情发生以来，所有F1车队不可避免地在财政方面受到了重创，而威廉姆斯作为独立的小车队，更是被认为面临巨大的生存危机。

压力之下，这支老牌英国车队在今天发布前一年度财政报告的同时，宣布了选择之一就是出售车队，而且已经开始寻找有意向的合伙人。

“WGPH董事会正在复审所有对公司可行的多项策略，”威廉姆斯在声明中写道，“考虑的选项包括，但不限于，为业务筹集新资本、舍弃WGPH的小部分股份或舍弃WGPH的大部分股份，包括出售整个公司的可能性。”

“尽管尚未就最佳结果做出任何决定，但是为了促进与有兴趣方面的讨论，公司宣布开启‘正式销售流程’。”

威廉姆斯表示已经委派了金融咨询机构来协助审查并寻找潜在的投资者或接盘者。虽然其尚未做出任何关于收购的决定，但是的确进行过投资相关的洽谈。

声明中写道：“在发布此份声明之时，公司没有收到任何方案，且确认与少数方面就对公司进行潜在投资进行初步的讨论。

“不能确定一定会有报价，也不能确定任何报价的条款。WGPH董事会保留随时更改或终止进程的权利，如果这么做的话，会发布合适的公告。WGPH董事会也保留拒绝任何方案或随时终止与任何有兴趣方面洽谈的权利。”

同时，威廉姆斯CEO麦克·奥德里斯克尔也透露车队已经与冠名赞助商ROKiT及姊妹品牌ROK Drinks终止了合作协议。这意味着2020赛季受新冠肺炎疫情耽误之后，该英国车队在一场比赛还没有正式进行的情况下，就已经失去了主要的赞助商。

近日，另一支英国老牌车队迈凯伦宣布为了节省成本，不得不裁掉车队70名员工，而整个迈凯伦集团将裁员近1200人。