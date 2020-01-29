威廉姆斯补充关键技术人员

威廉姆斯在2019年遭遇重大挫折，全赛季仅仅取得一个积分，并且在帕蒂·洛维离开之后，车队技术部门更是群龙无首。

为了解决技术团队核心位置薄弱的问题，威廉姆斯不得不重新构建团队。大卫·沃纳和乔纳森·卡特分别将在“不久的将来”到Grove基地履职，俩人此前分别在红牛和雷诺工作。

沃纳将担任总设计师，填补原先出任该职位的爱德·伍德离开的空缺。根据威廉姆斯的介绍，1997年就开始在F1工作的沃纳当前是“红牛/红牛二队协同增强行动”的负责人。

卡特则从1979年起就投身赛车运动，2002年加入了迈凯伦，最后一个职位是车辆设计副主管。2015年，他投奔了雷诺，出任复合设计部门主管。而威廉姆斯聘请他担任副总设计师和设计主管。

与此同时，威廉姆斯还宣布亚当·卡特将从现在起担任总工程师。

到目前为止，威廉姆斯的技术总监一职已经空缺了将近一年时间。已经离开雷诺的尼克·切斯特被认为最有可能接任该职务。

威廉姆斯将在2020赛季以新阵容出战，由去年是车队新秀的乔治·拉萨尔与上赛季F2年度亚军尼古拉斯·拉蒂菲搭档。虽然英国车队当前出境不佳，但是旗下拥有一波年轻车手，包括首届W系列赛冠军杰米·查德维克、丹·迪克特姆、罗伊·尼萨尼。

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