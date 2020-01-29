登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

威廉姆斯补充关键技术人员

shares
comments
威廉姆斯补充关键技术人员
By:
2020年1月29日 上午8:17

威廉姆斯F1车队在2020赛季开始前充实技术团队，分别从红牛和雷诺签下技术人员并任职重要岗位。

威廉姆斯在2019年遭遇重大挫折，全赛季仅仅取得一个积分，并且在帕蒂·洛维离开之后，车队技术部门更是群龙无首。

为了解决技术团队核心位置薄弱的问题，威廉姆斯不得不重新构建团队。大卫·沃纳和乔纳森·卡特分别将在“不久的将来”到Grove基地履职，俩人此前分别在红牛和雷诺工作。

沃纳将担任总设计师，填补原先出任该职位的爱德·伍德离开的空缺。根据威廉姆斯的介绍，1997年就开始在F1工作的沃纳当前是“红牛/红牛二队协同增强行动”的负责人。

卡特则从1979年起就投身赛车运动，2002年加入了迈凯伦，最后一个职位是车辆设计副主管。2015年，他投奔了雷诺，出任复合设计部门主管。而威廉姆斯聘请他担任副总设计师和设计主管。

与此同时，威廉姆斯还宣布亚当·卡特将从现在起担任总工程师。

到目前为止，威廉姆斯的技术总监一职已经空缺了将近一年时间。已经离开雷诺的尼克·切斯特被认为最有可能接任该职务。

威廉姆斯将在2020赛季以新阵容出战，由去年是车队新秀的乔治·拉萨尔与上赛季F2年度亚军尼古拉斯·拉蒂菲搭档。虽然英国车队当前出境不佳，但是旗下拥有一波年轻车手，包括首届W系列赛冠军杰米·查德维克、丹·迪克特姆、罗伊·尼萨尼。

Related video

Next article
哈斯新车VF-20将在首轮测试前亮相

Previous article

哈斯新车VF-20将在首轮测试前亮相
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

摩纳哥大奖赛

摩纳哥大奖赛

5 5月 - 7 5月

Trending

1
DTM

DTM赛车配重规则解析

Latest videos

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版 33:51
Formula 1

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

Latest news

威廉姆斯补充关键技术人员
F1

威廉姆斯补充关键技术人员

哈斯新车VF-20将在首轮测试前亮相
F1

哈斯新车VF-20将在首轮测试前亮相

布利耶出任法国大奖赛总经理
F1

布利耶出任法国大奖赛总经理

雷诺缺乏"力量"去有效利用1500万英镑的投资
F1

雷诺缺乏"力量"去有效利用1500万英镑的投资

雷诺确定弗莱上任时间
F1

雷诺确定弗莱上任时间

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权