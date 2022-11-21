威廉姆斯确认萨金特2023赛季出战F1

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萨金特在上周日落幕的2022年F2锦标赛中获得年度第四，这让他得到足够的积分来申请在F1比赛所需的超级驾照。下月底将满22岁的他将成为2015年之后第一位参加大奖赛的美国车手。

2021年美国大奖赛期间，威廉姆斯宣布萨金特加入车队的车手学院项目，并且安排他参加了阿布扎比年轻车手测试。今年早在奥斯汀，车队领队乔斯特·卡皮托明确表示，只要这位年轻美国人在今年F2锦标赛成功毕业，就将获得2023赛季威廉姆斯的正式车手席位。

去年参加了三场F2比赛后，今年萨金特代表Carlin车队参加了全赛季。他取得了两场胜利，另有两个杆位，共四次登上领奖台，以年度第四名当选本赛季的“最佳新秀”。

“能够得到这个机会与威廉姆斯车队一起参加F1 是巨大的荣誉，也是梦想成真的机会,”萨金特表示。“非常感谢威廉姆斯车队和Dorilton赛车的每一个人，感谢他们从2021年美国大奖赛上我加入车队第一天以来对我的支持。”

“在过去的一年里，作为威廉姆斯车手学院的一员，给了我一个重要的平台来成长为一名车手，并为我的下一章做好准备。我已经准备好了，当车队正力争在发车区上往前赶，我很高兴能加入这段旅程。”

从上个月的奥斯汀起，直到上周末的阿布扎比，萨金特都连续在四个大奖赛周末的周五第一节自由练习里驾驶了今年的威廉姆斯赛车。上一次美国车手在F1参加正式比赛，还是2015年亚历山大·罗西。可以理解的是，对于威廉姆斯当前的美国母公司Dorilton来说，在2023年有三场美国赛事的情况下，有一名本土车手比赛将起到很大的市场营销作用。

“我们很高兴正式宣布洛根成为我们明年的车手，他在本赛季阿布扎比的最后一场F2赛事之后获得了超级驾照的资格，”卡皮托表示。

“洛根与阿历克斯（阿尔本）组成的2023年阵容令人兴奋。自从2021年底加入我们的车手学院以来，洛根通过模拟器和最近在赛道上四次参加自由练习，已经能够完全融入了车队。他在F2的新秀赛季里表现出色，我们很期待他晋升F1。我们将在这里支持他的这段旅程。”

随着哈斯车队在阿布扎比大奖赛前宣布尼科·霍肯博格将在下赛季取代米克·舒马赫。本次威廉姆斯官宣意味着2023年F1车手阵容已经全部锁定。新赛季将于明年3月5日在巴林萨基尔赛道揭幕。

车队 车手 车手 红牛 马克斯·维斯塔潘 塞尔吉奥·佩雷兹 法拉利 查尔斯·莱克勒克 卡洛斯·塞恩斯 梅赛德斯 刘易斯·汉密尔顿 乔治·拉塞尔 Alpine 埃斯特班·奥康 皮埃尔·加斯利 迈凯伦 兰多·诺里斯 奥斯卡·皮亚斯特雷 阿尔法·罗密欧 瓦尔特利·博塔斯 周冠宇 阿斯顿·马丁 兰斯·斯特罗尔 费尔南多·阿隆索 哈斯 凯文·马格努森 尼科·霍肯博格 AlphaTauri 角田裕毅 尼克·德福瑞斯 威廉姆斯 亚历山大·阿尔本 洛根·萨金特