威廉姆斯确认拉蒂菲2020年“转正”

拉蒂菲在2019年成为威廉姆斯的替补车手，除了已经在六个自由练习阶段出场之外，还多次驾驶威廉姆斯赛车进行测试，并且紧密地参与到FW42和FW43赛车的研发中。

在威廉姆斯F1车队承担任务的同时，24岁的加拿大本赛季继续参加了F2，获得了四场胜利。虽然他需要在本周末最后一个比赛周末为年度第二名而战，但是已经获得了申请超级驾照所需的足够积分。

"2020将成为比赛车手令我相当激动，”拉蒂菲表示，“今年我非常享受与车队一起工作，为赛车的研发提供支持，并且在赛道和工厂里进行协助。我非常期待接下来会与车队一起走过的旅程，也为2020年在澳大利亚大奖赛上迎来个人F1首秀感到兴奋。”

本赛季威廉姆斯遭遇了巨大的挫折，只由时隔八年回归的罗伯特·库比卡在混乱的德国大奖赛里为车队拿到仅有的一个积分。不过，虽然新秀拉塞尔没有拿到过积分，但是他稳定的表现令这支英国车队感到欣慰。

“我很高兴尼古拉斯将在2020年晋升为比赛车手，与乔治组成搭档，”车队代理领队克莱尔·威廉姆斯说，“威廉姆斯所有人对他今年在F2的成就、他的专注精神和幕后完成的工作，感到十分满意。”

“尼古拉斯已经成为威廉姆斯紧密的一份子，我们期待他以新角色带来出色的发挥，与我们一起重返中游。”

虽然在实力偏弱的车队开始职业生涯对新秀是巨大的挑战，但是拉蒂菲依然受到激励。

“我已经对成为全职比赛车手迫不及待了，”加拿大人说，“我不会低估作为新秀车手进入F1的挑战，但是我深受鼓舞，有决心全力以赴。我会使出浑身解数，尽我所能地帮助提高车队，力争取得足够让我们骄傲的成绩。”

"我非常感谢威廉姆斯给我的机会。从我到工厂的第一天起，这一年让我感到十分愉快。车队内部的气氛非常好，每个人都让我觉得容易相处。当你刚刚进入一个新环境时，这很重要。”