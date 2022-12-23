威廉姆斯：确定任命萨金特后让其他车手继续观望是“不公平的”

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在今年的美国大奖赛周末，威廉姆斯领队约斯特·卡皮托曾透露，只要萨金特获得国际汽联超级驾照所需的积分，就能获得明年的比赛席位。

这使得萨金特在阿布扎比的F2收官站中面临着达到超级驾照40分大关的压力。最终，表现出色的美国小将如愿达成目标，在年度积分榜上取得了第四名的佳绩。一天后，威廉姆斯便确认萨金特成为车队2023年的正式车手，取代确定将离开的尼古拉斯·拉蒂菲。

尽管此后卡皮托卸任了车队领队一职，但在离职前的一次季末采访中，他解释了在萨金特获得超级驾照之前并公开透露其将获得席位的理由，并表示这一决定的背后有“许多考量”。

“我们也和其他车手谈过，”卡皮托表示。“所以我认为，如果我们知道我们要做什么，那么让米克（舒马赫）、吉奥维纳兹（安东尼奥）或任何正在争取这一席位的车手继续等啊等，这是不公平的。”

“如果你知道你在做什么，我认为告诉他们你的计划是公平的；如果你告诉他们你打算做什么，你也可以公开告知。我们作为一支车队，非常开放、直率和诚实。如果我们已经做出了这样的决定，为什么不做好沟通呢？”

Keeping hopefuls in the dark made no sense once Williams had its man for 2023 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

萨金特承认，他在阿布扎比收官站中感到的压力“比预期的要小”。尽管他知道其中的利害关系，但依旧对各种场景感到“平静”。

这名美国小将也将成为继2007年红牛二队的斯科特·斯皮德之后，首位全职参加F1比赛的美国车手。亚历山大·罗西是最后一位出现在发车区的美国车手，曾在2015赛季结束时代表玛鲁西亚车队参加了五场比赛。

同时卡皮托表示，宣布萨金特计划的时机也是为了配合美国奥斯汀的比赛。“这是一位美国车手，这是奥斯汀，这能带给你最大的益处，” 卡皮托表示。“这就是这件事在奥斯汀发生的前因后果。”

翻译/小飞侠