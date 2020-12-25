威廉姆斯爵士已经回家休养

现年78岁的威廉姆斯爵士在一个星期前被爆入院接受治疗，威廉姆斯家族确认此事但没有透露具体的原因。

本周四西方迎来平安夜之前，威廉姆斯家族发出简明扼要的声明，通报了威廉姆斯车队的创始人已经离开医院，“现在正在家中休养”。

同时，威廉姆斯家族“感谢在这个困难时期给予支持的每个人的，祝每个人圣诞快乐、新年快乐”。

威廉姆斯爵士在60年代末、70年代初与帕特里克·海德成立了赛车队，并在1977年正式以“威廉姆斯”的名字参加F1。自那以来的半个世纪里，他担任车队领队，哪怕他在1986年遭遇了一起导致他四肢瘫痪的不幸事故。过去几年里，随着他年事已高，由女儿克莱尔·威廉姆斯代为管理车队。

威廉姆斯爵士最近一次出席F1比赛是2019年英国大奖赛。当时，世界冠军刘易斯·汉密尔顿驾车为其连跑两个“Hot Lap”。

至今，威廉姆斯车队拥有16个世界冠军头衔，其中7个为车手头衔、9个为制造商头衔，以及114场胜利。

今年9月，威廉姆斯公司整体转让给美国的Dorilton Capital。虽然Dorilton Capital收购车队之后，仍然保留了具有传奇色彩的“威廉姆斯”名字，但是威廉姆斯家族已经正式退出F1舞台。2020赛季结束后，车队任命层曾短期在迈凯伦任职过的大众原赛车运动主管乔斯特·卡皮托为CEO，而上赛季后半段担任“看守人”的西蒙·罗伯茨被扶正为领队。而在公司新的董事成员中，英国前赛车手詹姆斯·马修位列其中，而他是威廉王子的连襟。