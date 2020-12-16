威廉姆斯爵士入院但情况稳定

近日，威廉姆斯爵士的身体状况令人担忧。通过威廉姆斯车队，威廉姆斯家族发表简短声明，确认78岁的英国人确系正在接受治疗。

“弗兰克·威廉姆斯爵士近期已经入院，而他当前情况稳定。弗兰克的医疗情况属于私事，因此其家庭不会在此时发出进一步的细节。我们恳请尊重其家人的私隐。车队会在合适的时候做出进一步的通报。”

威廉姆斯爵士在1966年成立了自己的赛车公司，并从70年代晚期正式作为制造商车队参加F1。自那以来的半个世纪里，威廉姆斯车队赢得了9个制造商年度冠军和7个车手年度冠军。

1986年的一起车祸导致威廉姆斯爵士四肢麻痹性瘫痪，但是不能阻挡他对赛车运动的热情，仍旧与车队创始伙伴帕特里克·海德带队参赛。过去几年来，年事已高的威廉姆斯爵士把管理车队的工作交给了女儿克莱尔·威廉姆斯。

今年9月，威廉姆斯家族完全转让了旗下车队所属的公司。虽然美国私人基金公司Dorilton Capital成为了新主人，但是保留了“威廉姆斯”为车队名字。