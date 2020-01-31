威廉姆斯为2020赛季制订了“健康的预算”

威廉姆斯以令人难以置信的失望表现结束了2019赛季。英国车队在赛道上“垫底”的速度表现，令其最终在车队积分榜上位居末尾。

排名的下降意味着车队未来一年的商业权益收入也将有所下降。而一些即将结束的赞助协议也未能帮助车队解决财务问题。不仅联合利华转投了迈凯伦，波兰石油公司PKN Orlen也随着罗伯特·库比卡的离开而不再续约。

但与此同时，一系列全新签署的赞助协议也为车队实现了增收。除了冠名赞助商Rokit的投入以外，车队还出售了旗下威廉姆斯先进工程公司(WAE)的多数股权，以进一步改善F1车队的财务状况。

就在圣诞节前，威廉姆斯刚刚宣布将把WAE的多数股权出售给了一家由EMK Capital控股的独立私人资本公司。

在以色列宣布与“付费车手”罗伊·尼萨尼达成担任试车手的协议时，威廉姆斯副领队克莱尔·威廉姆斯表示，车队已经制定了今年所需的预算。

“赞助很艰难，也不好找。”当被Motorsport.com问及2020年车队的赞助情况时，克莱尔表示，“我们都清楚这一点，我不认为任何一支F1车队在寻找赞助市场方面是很轻松的。”

“我们在商业模式实际上严重依赖于赞助，这从来都不容易。在过去的几十年里都是如此，但我们仍然设法制定了一项健康的比赛预算，用它来实现我们在这一年中需要做的事情。”

“今年我们会就照此执行下去。很明显，正如你们所知，我们出售了先进工程公司的大部分股份，所得的收益将注入F1车队，以增加预算。所以我对于2020年的比赛预算并没有顾虑。”

同时威廉姆斯透露，今年其新车已经通过了所有的碰撞测试，且没有发生重大事故。这与12个月前的情况形成了鲜明对比，当时其2019年新车在测试伊始便遭遇了种种状况。

翻译/小飞侠