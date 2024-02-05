威廉姆斯展示FW46赛车“向当代致敬”涂装

威廉姆斯成为迈凯伦和哈斯之后，第三支向外界展示2024年新赛车涂装的车队，并且在美国的彪马旗舰店举行揭幕活动。

与去年类似，FW46赛车带有海湾石油的元素。该石油公司在去年成为威廉姆斯的合作伙伴，并且在新加坡、日本和卡塔尔启用了令人眼前一辆的海湾涂装。

2023赛季威廉姆斯取得28个总积分，在制造商年度积分榜排名第七，实现了近几年来成绩最好的一年。

今年威廉姆斯与日本建筑机械公司小松达成了多年协议，后者曾在上世纪80-90年代技术支持弗兰克·威廉姆斯爵士创立的车队，包括为1996和1997年赢得世界冠军的两款赛车提供变速箱零件。小松的标识出现在“向当代致敬”的FW46赛车主题涂装上。

Williams Racing FW46 Photo by: Williams

同时，FW46的外观主题色有所调整， 传统的海军蓝变为了“新时代威廉姆斯蓝”，同时配有红白条纹，以纪念1985年的FW10和杰克·维尔纽夫夺得1997年世界冠军的FW19。

今年威廉姆斯沿用了亚历山大·阿尔本和洛根·萨金特的车手阵容，前者在上赛季独得27人，为车队的年度第七立下汗马功劳。而车队在上赛季结束后确定美国新秀将迎来第二年生涯。

“在纽约市的标志性地点揭开2024赛车涂装的面纱是一个重要的里程碑，”威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯表示。“几个月来，FW46 一直是车队关注的焦点，Grove基地的每个人都在为今年的赛车付出巨大的努力。我们希望在上赛季的基础上再接再厉，我们的车手阵容中，阿莱克斯和洛根有能力持续为积分而战，同时帮助我们引领未来的发展。“

”自从一年前加入威廉姆斯车队以来，我看到这支车队团结一致，克服了重重困难，获得了制造商锦标赛第七名的好成绩，这对每个人来说都意义重大。我们也向世界展示了我们正在为前进打下基础。我们将通过改善基础设施、投资于员工以及吸引像小松这样出色的新合作伙伴，继续加强车队在赛道内外的实力。

"当然，我们还有很长的路要走，但我知道我们的车迷、合作伙伴以及格罗夫总部的每一个人都在齐心协力，为这支标志性车队创造新的历史。这需要时间，但每个人的支持都是推动我们在未来取得成功不可或缺的因素。我很期待看到本赛季我们的表现。“