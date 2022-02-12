威廉姆斯将在2022年启用“新鲜”的涂装

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这支总部位于Grove的车队将于2月15日举行新车发布仪式，并将在届时掀开其新涂装的神秘面纱。在发布会之前，威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本和尼古拉斯·拉蒂菲被拍摄到了首次看到新配色时的情景。两人惊讶的表情也“暗示”了今年的涂装或与去年的大相径庭。周三，威廉姆斯在社交媒体上发布了一段视频，展示了俩人对2022年新款赛车和涂装的反应。

对此拉蒂菲回应道：“这很不一样……很新鲜。我想我去年也用过这个词，但我认为它更适用于今年。事实上，那真的很酷。我认为它在灯光下会很好看，在照片中也会是如此。”

而阿尔本同样对这一新形象印象深刻。但泰国小将关于威廉姆斯除了传统的蓝白之外，还使用了哪些新配色的评论已被删除。

“我喜欢它。我觉得它更加的威廉姆斯，”阿尔本表示。“就配色方案而言，它更简洁，里面有一点……。我喜欢里面的……。”

拉蒂菲补充说：“那里面有一种新的颜色，我很喜欢。我认为它突出了一些赛车上非常酷的特点，和我们通常使用的模式有点不同。”

虽然威廉姆斯的赛车传统上采用的是蓝白两色，但去年的设计引入了略带黄色的设计，以及引擎盖上不同色调的蓝色。

2021年，威廉姆斯刚刚经历了令人鼓舞的一个赛季。凭借拉菲蒂和乔治·拉塞尔的双双得分，英国车队从制造商积分榜上从垫底攀升到了第八的位置。

本赛季，拉塞尔转会梅赛德斯成为了刘易斯·汉密尔顿的队友，他的位置由去年在红牛担任替补角色的阿尔本接替。

翻译/小飞侠