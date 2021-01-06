Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 重大新闻

威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱

shares
comments
威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱
By:

威廉姆斯与梅赛德斯加固技术合作关系，将从2022赛季开始使用德国车队打造的变速箱及相关液压部件。

自2014年F1进入混合动力单元时代以来，威廉姆斯就使用梅赛德斯的动力单元。2019年，英国车队又同德国制造商续约至2025年，意味着在现有引擎规则之下，将一直使用其生产的动力系统。

此次增进合作协议，将使威廉姆斯在原来的基础上，能够使用更多规则允许范围内的梅赛德斯赛车同款部件，从而把其有限的资源投入其他必须自主制造的领域，包括继续独立设计和打造其他底盘部分。

“我对我们与梅赛德斯良好的关系得以延伸到引擎供应之外感到高兴，”今年刚刚倍扶正的威廉姆斯领队西蒙·罗伯茨表示。

“威廉姆斯是一支独立的车队，但是F1一直在进化，而作为一个集体，我们必须与时俱进，从而因地制宜地争取在赛道上有竞争力。

“这份与梅赛德斯的长期协议是积极的一步，形成了一部分我们的未来战略目标，但我们仍会保留内部设计和制造的能力。”

作为拥有16个世界冠军头衔的老牌车队，威廉姆斯近年来不仅成绩上落入了谷底，并且面临巨大的生存压力。去年8月，威廉姆斯家族把其经营了半个世纪的业务整体出售给了美国的Dorilton Capital公司，并就此退出了F1舞台。

可以理解的是，新冠肺炎疫情引发的经济危机不可避免地对威廉姆斯车队带来影响，不得不节约成本。对于与威廉姆斯进一步加强技术合作关系，梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为对双方都“合理”，而且已经为此“探讨了很久”。

“对威廉姆斯，合理的是从2014年起使用我们的动力单元后，获得整套动力系统，”奥地利人表示。“而对我们车队，合理的是在规模经济方面，在新规则之下供给另一支车队。”

值得一提的是，威廉姆斯从2019年起就启用隶属于梅赛德斯的乔治·拉塞尔为比赛车手，双方仍有2021赛季的合约。上赛季收官阶段的萨基尔大奖赛期间，在刘易斯·汉密尔顿因感染新冠病毒而缺战之后，梅赛德斯“借用”了拉塞尔为其比赛。

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒

Previous article

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending Today

Gonçalves死亡事故始末
达喀尔 达喀尔 / 重大新闻

Gonçalves死亡事故始末

Latest news

威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒

托德发出告诫：2021赛季F1一半时间不会“正常”
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

托德发出告诫：2021赛季F1一半时间不会“正常”

塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权

Trending

1
达喀尔

Gonçalves死亡事故始末

Latest news

威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱
Formula 1

威廉姆斯将从2022年起使用梅赛德斯变速箱

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒
Formula 1

诺里斯在迪拜确诊感染新冠病毒

托德发出告诫：2021赛季F1一半时间不会“正常”
Formula 1

托德发出告诫：2021赛季F1一半时间不会“正常”

塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权
Formula 1

塞恩斯：F1需要从2022年起恢复车手对赛车的主导权

刘易斯·汉密尔顿被赐予爵士头衔
Formula 1

刘易斯·汉密尔顿被赐予爵士头衔

Latest videos

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权