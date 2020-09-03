威廉姆斯家族将在意大利大奖赛后退出F1舞台

美国私募投资公司Dorilton Capital在两周之前完整收购了威廉姆斯车队的母公司，让这支由弗兰克·威廉姆斯与帕特里克·海德在1977年共同创建的车队结束了家族式经营。不过，车队将保留富有历史意义的“威廉姆斯”品牌名，并且继续作为赛车底盘名。

比利时大奖赛期间，克莱尔·威廉姆斯坚称“业务一切照旧”，而她依然履行车队日常管理的职务。但是仅仅一个星期后，英国车队发表声明，蒙扎将是她带领车队参加的最后一场比赛。

此外，虽然车队在新闻稿中提及弗兰克·威廉姆斯也将卸任领队的身份，但是明确写道：“本周末在蒙扎的意大利大奖赛将是威廉姆斯家族在F1的最后一场比赛。在43年和739场大奖赛后，随着近期所有权转让给Dorilton Capital，该家族即将离开这项运动。”

根据车队的声明，此次转让“确保了威廉姆斯F1车队的长期未来并带来了威廉姆斯家族选择退出这项运动的合适时间点”。

“现在车队的未来得到了保障，对我们来说是离开这项运动的合适时机，”克莱尔·威廉姆斯表示，“作为一家人，我们始终把威廉姆斯放在首位。我们已经通过近期在战略审查流程中采取的行动说明了这一点，并且我们相信现在是时候交出控制权，为新的所有者提供带领车队走向未来的机会。”

“我们从事这项运动已经由40多年了。我们为自己的赛道纪录和我们留下的遗产感到无比骄傲。我们始终参与并热爱它，因为参加汽车运动的纯粹乐趣，所以这不是一个轻率的决定，而是经过深思熟虑并且从一个家庭角度出发所做的决定。”

作为F1历史上参赛次数第三多的车队，威廉姆斯拥有114场胜利、128个杆位，9次赢得制造商年度冠军，7次摘下车手头衔。

克莱尔·威廉姆斯从2002年起就在车队工作，2013年接替年事已高的弗兰克负责日常管理。她向Dorilton方面鼓励威廉姆斯家族继续负责车队的工作表示了感谢，但声称新的老板将为车队找到“信得过的人”进行管理，而且威廉姆斯的名字将得到保留。

她补充道：“对于威廉姆斯，这也许是家族式经营车队时代的终结，但是对于威廉姆斯赛车（Williams Racing）来说，这是一个新时代的开始，我们祝他们在未来取得成功。

“F1已经在很长时间里成为了我们的生活，现在是时候在我们的生活中开启一个新的篇章。”

威廉姆斯当前没有宣布谁将在不久后的将来负责车队的日常管理。而在转让之间，车队宣布2021年将保留乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲的车手阵容。