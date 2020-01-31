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威廉姆斯定于2月17日发布FW43赛车图片

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威廉姆斯定于2月17日发布FW43赛车图片
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2020年1月31日 上午9:32

威廉姆斯F1车队将在2月17日公布即将参加2020赛季的FW43赛车的图片。

英国时间2月19日上午8点，威廉姆斯参加2020赛季的FW43赛车将在车队的官方社交媒体上亮相。

在2019年度过一个悲惨的赛季之后，这支英国老牌车队在新赛季将以乔治·拉塞尔与新秀尼古拉斯·拉蒂菲搭档的阵容参赛。

与此同时，威廉姆斯在本周早些时候宣布，车队已经与两名高级技术专家签约，来自红牛和雷诺的大卫·沃纳和乔纳森·卡特将在“不久的将来”到Grove基地履职。前者将出任总设计师，而后者在担任副总设计师的同时，兼任设计部主管。另外，亚当·卡特将从现在起担任总工程师。

威廉姆斯在2019赛季“垫底”的成绩，意味着车队今年的商业权益收入也将有所下降，同时车队的一些赞助商也投奔竞争对手：联合利华转投了迈凯伦，而波兰石油公司PKN Orlen也随着罗伯特·库比卡与索伯运作的阿尔法·罗密欧车队联手并成为冠名商。

为此，威廉姆斯不得不想方设法创收。除了冠名赞助商Rokit的投入以外，车队还出售了旗下威廉姆斯先进工程公司(WAE)的多数股权，以进一步改善F1车队的财务状况。

就在圣诞节前，威廉姆斯刚刚宣布将把WAE的多数股权出售给了一家由EMK Capital控股的独立私人资本公司。

在以色列宣布与“付费车手”罗伊·尼萨尼达成担任试车手的协议时，威廉姆斯副领队克莱尔·威廉姆斯表示，车队已经制定了今年所需的预算。

 “赞助很艰难，也不好找。”当被Motorsport.com问及2020年车队的赞助情况时，克莱尔表示，“我们都清楚这一点，我不认为任何一支F1车队在寻找赞助市场方面是很轻松的。”

 “我们在商业模式实际上严重依赖于赞助，这从来都不容易。在过去的几十年里都是如此，但我们仍然设法制定了一项健康的比赛预算，用它来实现我们在这一年中需要做的事情。”

“今年我们会就照此执行下去。很明显，正如你们所知，我们出售了先进工程公司的大部分股份，所得的收益将注入F1车队，以增加预算。所以我对于2020年的比赛预算并没有顾虑。”

同时威廉姆斯透露，今年其新车已经通过了所有的碰撞测试，且没有发生重大事故。这与12个月前的情况形成了鲜明对比，当时其2019年新车在测试伊始便遭遇了种种状况。

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Author Frankie Mao

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