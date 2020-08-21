威廉姆斯完成转让，告别“家族车队时代”

近几年由于成绩一落千丈，威廉姆斯通过参加F1获得的收入出现了大跳水，导致整个公司财政遭遇了严重的危机。今年五月，威廉姆斯公开表示做出战略性决定，准备出售部分或整体转让，以度过新冠肺炎疫情之下加剧的困难，并且确保其F1车队和整个公司能够长远发展。

本周五，就在威廉姆斯签署新一期的《协和协议》后不久，车队发表声明，确认来自美国的私人投资公司Dorilton Capital已经完成了收购。

虽然威廉姆斯车队没有透露具体的售价，但是在其集团（Williams Grand Prix Holdings PLC）发布的一份声明中，本次转让达到1.52亿欧元，而收购者是Dorilton Capital旗下的BCE Limited。

威廉姆斯表示，本次转让得到了全体董事会的支持，而且创始人弗兰克·威廉姆斯相信这是对他与帕特里克·海德共同创建的F1车队实现长远成功的“最佳结果”。

同时，车队表示Dorilton充分理解“尊重并保留威廉姆斯遗产和文化的重要性”，因此车队将保留威廉姆斯的品牌名字及赛车底盘名字，并且继续以英格兰Grove作为基地。

“战略复审是一个有用的过程，证明了F1和威廉姆斯都有可信性和价值，”威廉姆斯代理领队克莱尔·威廉姆斯在声明中表示。

“我们现在已经缔结了协议，我们很高兴Dorilton成为车队的新拥有者。当我们开始这个程序时，我们想找到一家拥有相同的热情和价值的伙伴，认可车队的潜力并且能够释放其力量。

“我们相信Dorilton正是如此。他们理解这项运动以及需要做什么来实现成功；他们尊重这支车队的传承，也会尽一切来确保车队在未来取得成功。”

1977年，弗兰克·威廉姆斯和海德创建了威廉姆斯车队并参加F1，至今已经参加正赛738场，其历史仅次于法拉利和迈凯伦。43年来，威廉姆斯总共取得了114场大奖赛胜利，9个制造商年度冠军和7个车手年度冠军。

不过，威廉姆斯一直以家庭经营的模式进行运作。近些年，在弗兰克·威廉姆斯因年事已高而归隐之后，由他的女儿克莱尔代为经营。

她说道：“这可能是威廉姆斯作为一支家族车队时代的终点，但我们知道它会得到妥善的管理。这次出售确保了车队能够生存，但更重要的是将带来通向成功的道路。

“我们由衷地感谢Dorilton对我们车队的信念，我们期待从现在起一起工作。我也想感谢威廉姆斯董事会和他们的顾问，他们在过去几个月里不知批觉地工作，确保这次转让能够实现，而我们员工的忠诚从不动摇。”

Claire Williams Photo by: GP Racing

本赛季六场比赛过后，虽然威廉姆斯依旧没有积分入账，但是车队进步明显。乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲已经在多场排位赛中闯入第二阶段，并且在比赛中与哈斯、阿尔法·罗密欧在中下游展开较量，而非过去两年那样始终跑在末尾。

Dorian Capital的总部位于美国纽约，主要涉足工业服务、医疗服务和特殊制造行业。其主席马修·萨维奇（Matthew Savage）对“这项业务的前景感到极其兴奋”，并且相信自己的公司以其“灵活性和对投资方式的耐心”，是威廉姆斯的“理想合作伙伴”，能够让车队“专注于重返赛道前茅的目标”。同时，萨维奇也表示将对车队业务进行“详细的重审”，以便确定需要在哪些领域进行“新投入”。

2011年，威廉姆斯集团拿出公司的24%股份在法兰克福证交所完成上市。而去年年底，为了走出连年的财政困境，威廉姆斯把旗下子公司威廉姆斯先进工程（Williams Advance Engineering）的股份出售给了伦敦的一家经融机构EMK Capital。