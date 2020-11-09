威廉姆斯多名成员感染病毒，将为土耳其启用替补人员

根据F1与国际汽联共同制定的防疫守则，每支车队的参赛团队规模被控制在80人之内。与此同时，参赛成员在前往比赛之前，都需要接受病毒检测并得到阴性的结果。此后，还将按照5天一次的标准进行常规检测。

而兰斯·斯特罗尔突然因病缺席纽伯格林的比赛，之后检测结果呈阳性后，防疫程序又增加了一条，要求不属于任何“圈子”的人员在获得许可进入围场后的24小时内接受第二次检测。

此外，各支车队在结束一个赛事——三连赛和二连赛被算作一个赛事——之后，都会在飞机返回后的第一时间进行检测。同时，每支车队都为比赛团队安排好了替补阵容，以防万一。

本周末F1将时隔九年后前往土耳其伊斯坦布尔公园进行比赛。而威廉姆斯确认因为有比赛团队的常规成员感染病毒，届时将由替换人员填补空缺。

“威廉姆斯可以确认我们在葡萄牙和艾米利亚-罗马涅大奖赛期间有几例新冠病毒阳性病例，”英国车队在声明中表示。

“尽管我们我们不会透露个人的私人信息，我们可以确认的是，所有病例都按照国际汽联新冠病毒指导方针、与国际汽联合作并且以我们成员的安全为重进行了管理。

“为了确保遵守这些指导方针，几名赛道团队的成员也因为确定为阳性病例的密切接触者进行了隔离。根据我们的内部新冠病毒规定，多名以工厂为基地的车队成员将在即将到来的土耳其大奖赛期间填补岗位。

“我们不会在该话题上添加更多信息，尽请谅解，但我们想向所有出差和驻扎在基地的车队成员和他们的家庭，向他们在这段极其挑战性时期里持续的工作和支持表示感谢。”

在波尔蒂芒和伊莫拉的“背靠背”赛事期间，威廉姆斯车手乔治·拉塞尔的个人训练师Aleix Casanovas在葡萄牙大奖赛后出现感染病毒症状而缺席了后一个周末。不过，拉塞尔在常规的病毒检测中得到阴性的结果。

上周五，根据国际汽联和F1联合发布的通报，在10月30日至11月5日期间所做的1781例样本检测中，有8例确定为阳性。不过，威廉姆斯在11月4日在车队网站上发表声明，目前无法得知其感染病毒的成员是否被纳入国际汽联/F1的通报系统，因为通常车队自行进行的检测不算在统计之内。

刚刚第七次赢得制造商年度冠军的梅赛德斯，曾在纽博格林周末之前，因两名车队成员被检测出阳性，总共有7人隔离，不得不临时征召替换人员。

此外，Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔在伊莫拉期间承认，车队在整个2020赛季迄今为止，出现了7例阳性病例。美国人此前曾声称，其车队是“世界上做检测最多的公司”。