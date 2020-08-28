威廉姆斯否认车队新东家与前F1总裁埃克莱斯顿有关联

威廉姆斯在上周宣布已经完成转让，来自美国的Dorilton Capital投资公司成为车队新的拥有者。虽然这支英国老牌车队告别了家族式经营的时代，但是新老板承诺将保留威廉姆斯的车队名和赛车名。

这笔总值达到1.52亿欧元，美国公司收购车队创始人之一弗兰克·威廉姆斯所持有的大部分股份，以及美国商人Brad Hollinger和梅赛德斯F1车队领队托托·沃尔夫的小额股份，成为整个公司的全权控制者。

不过，由于Dorilton Captial此前从未涉足体育，而是投资医疗和工业服务，其背景引起了兴趣。值得一提的是，根据转让文件，实际进行收购的是一家由Dorilton Capital出资的、名为BCE Limited的公司。而BCE这三个字母恰好是前F1总裁埃克莱斯顿的全名——伯尼·查尔斯·埃克莱斯顿——首字母的组合。

比利时大奖赛周五的新闻发布会上，克莱尔·威廉姆斯被问到埃克莱斯顿是否是真正的收购人。而她回答说：“本周早些时候我跟埃克莱斯顿先生交谈过，我的确问了他是否他是幕后老板。

“那是个玩笑 ，顺便一提，其实不是的。伯尼跟我们新的所有权没有一点关系。

“Dorilton Capital是完全独立的，伯尼不是威廉姆斯的新拥有者。我承担着我的角色，我在这里，做着我的工作，工作一切照常。”

威廉姆斯由弗兰克·威廉姆斯和帕特里克·海德在上世纪70年代晚期建立。2013年，克莱尔出任代理领队，顶替年事已高的父亲，负责车队的日常运作。

在车队转让的声明中，威廉姆斯方面表示Dorilton Capital将会尊重车队的历史。而美国公司的主席马修·萨维奇声称，作为威廉姆斯的“理想合作伙伴”，会保持一贯的“灵活性和对投资方式的耐心”，并且会在对车队业务进行“详细的重申”后，确定需要“新投入”哪些领域。

对于当前车队管理层的未来，克莱尔·威廉姆斯表示眼下没有任何变动，也就是她依然担任代理领队，她的父亲为领队，同时Mike O’Driscoll继续出任CEO。