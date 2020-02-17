威廉姆斯发布FW43图片

新车启用了全新的涂装设计，以白色为主，冠名赞助商RokIT的红黑标识出现在侧箱和尾翼位置；从鼻锥顶端，沿着鼻锥和驾驶舱舱壁边沿至光环”驾驶舱保护装置，以蓝色线条钩边。

处境不佳的威廉姆斯今年启用了新的车手阵容，上赛季出任替补车手的尼古拉斯·拉蒂菲在获得F2年度亚军后，被提拔为正式车手，成为乔治·拉塞尔的新搭档。

经历了惨淡的2019赛季后，威廉姆斯致力于重组技术部门，并且在今年年初补充了人员。大卫·沃纳和乔纳森·卡特将分别从红牛和雷诺加盟这支老牌英国车队，分别出任总设计师和副总设计师兼设计主管。

此外，如果没有意外的话，雷诺F1车队前底盘技术总监尼克·切斯特将会在将来前往Grove基地主持技术事务。

除了新阵容之外，威廉姆斯网罗了一批年轻车手参与赛车研发项目。首届W系列赛冠军杰米·查德维克和脱离红牛体系的丹·迪克特姆担任研发车手。去年参加了阿布扎比测试的以色列人罗伊·尼萨尼担任官方试车手。而上赛季雷诺的试车手杰克·埃肯本赛季成为了威廉姆斯的替补车手，并且确定将获得一次自由练习出场的机会。

Racing Point将于北京时间今天晚上，在车队主要赞助商BWT位于奥地利的公司总部，发布其2020年F1赛车。