威廉姆斯发布新车FW45涂装

载入语音播放

威廉姆斯在2021赛季止住了连续三年在制造商积分榜上成为“副班长”的颓势之后，却在上赛季再次排名垫底，尽管FW44在一些低阻力赛道上能够在中下游竞争。

新赛季威廉姆斯将以新的车手阵容出战，亚历山大·阿尔本将连续第二年为车队比赛，并且搭档美国新秀洛根·萨金特。与此同时，梅赛德斯原策略总监詹姆斯·沃尔斯被任命为英国老牌车队的新领队，而他将在2月20日正式走马上任。

FW45赛车将在下周首次驶上赛道。本次展示的涂装种出现了威廉姆斯新赞助商海湾石油的元素，虽然没有采用先前外界期待的经典海湾赛车主题，但该石油公司对于一次性的整车涂装持开放态度，就像2021年与迈凯伦合作时在摩纳哥大奖赛启用的那样。

去年阿尔本在全职回到赛道上后表现出色，威廉姆斯总共8个积分中的一半由他拿到。虽然车队旨在摆脱最后一名的处境，但是他承认要跨出一大步并不容易。

“显然洛根将带来新的经验，或者让我们说，比像我这样的人经验少，”阿尔本说，“但这只是试图保持现实。很多事情真的需要一起合作。从现实角度讲，我们有很长的路要走。”

“我们已经驾驶了驾驶模拟器一个月，我们正在取得进展。主要是反馈是相同的，我们在有些领域很类似，我们希望改进赛车。所以我们一直在为之努力。正如我们之前说的，让赛车提升排名需要团队合作。我们需要对我们所处的位置保持开放和诚实，看一看在巴林会是什么情形。”

洛根在2022赛季获得F2年度第四，为他锁定了申请超级驾照的资格，也将让他成为2015年亚历山大·罗西之后，第一位参加F1正式比赛的美国车手。在他看来，尽管自己缺乏经验，但仍要为车队使出全力。

“需要表现的压力总是存在，无论就赛车的实力而言你是什么处境，你必须充分利用它，把它的一切能耐发挥出来，”美国新秀说，“所以就是这么简单，压力总是会有。只是你要如何应对，以及最大限度地拿出自己的表现。”

Alex Albon, Logan Sargeant, Williams Photo by: Williams