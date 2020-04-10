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Formula 1 / 突发新闻

威廉姆斯出售工程部门完成再融资

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威廉姆斯出售工程部门完成再融资
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Translated by: Frankie Mao
2020年4月10日 上午11:21

威廉姆斯F1车队在2019年12月出售其先进工程部门的姊妹公司后，为其公司借款提供了再融资。

参与本次再融资的仍然有威廉姆斯的长期银行合作伙伴汇丰银行，另外还包括Latrus Racing的贷款，后者的老板是威廉姆斯车手尼古拉斯的父亲迈克尔·拉蒂菲。

此外，这项安排涉及对英国的土地和建筑物以及工厂厂房和机器的抵押。同时，它还以超过100辆威廉姆斯F1赛车作为“遗产资产”担保，这些赛车覆盖了了该车队整个42年的历史。

威廉姆斯代理领队克莱尔·威廉姆斯向Motorsport.com表示：“在2019年底出售威廉姆斯先进工程公司（WAE）之后，我们开始了再融资过程。”

“在考虑了多种选择之后，我们现在与一个贷方财团完成了再融资。所有这些贷方都是在公平交易的商业基础上进行谈判的。贷款方案为我们提供了前进所需的资源。”

由迈克尔·拉蒂菲于2012年创立的Latrus Racing参与了他儿子的赛车生涯。拉蒂菲已经通过他的加拿大食品公司Sofina成为了威廉姆斯车队的赞助商，并且在2018年5月通过旗下另一家公司的投资，他还是迈凯伦集团的共有人。

作为担保的威廉姆斯赛车，从1978年的FW06到上赛季使用过的三辆FW42，并且包括所有赢得世界冠军的赛车。其中许多赛车处于可完全行驶状态，而且经常在历史活动中亮相，而其他赛车为展览规格。还有些目前则正借给博物馆。

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车队 威廉姆斯车队
Author Adam Cooper

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