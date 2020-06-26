登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

威廉姆斯公布FW43新涂装

shares
comments
Slider
List

Williams livery

Williams livery
1/3

Photo by: Williams

Williams livery

Williams livery
2/3

Photo by: Williams

Williams livery

Williams livery
3/3

Photo by: Williams

By:
2020年6月26日 上午8:06

威廉姆斯在F1新赛季下周在奥地利启动之前，公布了与原冠名赞助商RokIT分道扬镳之后的2020赛车涂装。

受到新冠肺炎疫情影响，三月份2020赛季在澳大利亚启动失败之后，F1进入了停摆时期。五月初，威廉姆斯在宣布部分甚至完全转让的计划时，一并确认车队已经与原冠名赞助商RokIT终止了合作。

为此，威廉姆斯不得不重新设计参加2020赛季的FW43赛车的涂装。新设计中除去了原本代表RokIT的红色，而是以大面积的白色为主，配以蓝色线条，以此突出加拿大视频企业Sofina和网络科技公司Acronis。

RokIT于2019赛季开始前与威廉姆斯开展合作，其创始人Jonathan Kendrick曾在上世纪70年代末期作为固特异轮胎的工程师，在威廉姆斯工作。

之后，这家新兴通讯企业陆续进入电动方程式和足球赛场，都留下了不错的纪录。据悉，威廉姆斯单方面决定与RokIT结束合作关系，但是具体原因不详。

在连续两年制造商年度积分榜垫底之后，威廉姆斯希望在今年重新加入中游集团的争夺。而在罗伯特·库比卡离开之后，英国人乔治·拉塞尔将在今年搭档加拿大新人尼古拉斯·拉蒂菲。

后者的父亲迈克尔·拉蒂菲虽然是迈凯伦的股东之一，但是已经以借贷的方式对威廉姆斯进行了投资，并且被认为是这支老牌车队的收购人之一。

 

Next article
法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

Previous article

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

trending Today

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难
Formula 1 / Formula 1
1h

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

Latest news

威廉姆斯公布FW43新涂装
Formula 1 / Formula 1
21m

威廉姆斯公布FW43新涂装

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难
Formula 1 / Formula 1
1h

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

里卡多：加盟迈凯伦决定得益于珀斯隔离生活
Formula 1 / Formula 1

里卡多：加盟迈凯伦决定得益于珀斯隔离生活

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元
Formula 1 / Formula 1

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元

Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
Formula 1

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

1h

Latest videos

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮 05:20
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》幕后花絮

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片 05:59
Formula 1

《Le Grand Rendez-Vous》官方影片

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀 04:39
Formula 1

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀

Latest news

威廉姆斯公布FW43新涂装
Formula 1

威廉姆斯公布FW43新涂装

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难
Formula 1

法拉利：在高温的车房里戴口罩作业是最大困难

里卡多：加盟迈凯伦决定得益于珀斯隔离生活
Formula 1

里卡多：加盟迈凯伦决定得益于珀斯隔离生活

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元
Formula 1

F1成立多元化行动基金，凯利捐出100万美元

维斯塔潘错过红牛银石试车
Formula 1

维斯塔潘错过红牛银石试车

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权