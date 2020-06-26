威廉姆斯公布FW43新涂装

受到新冠肺炎疫情影响，三月份2020赛季在澳大利亚启动失败之后，F1进入了停摆时期。五月初，威廉姆斯在宣布部分甚至完全转让的计划时，一并确认车队已经与原冠名赞助商RokIT终止了合作。

为此，威廉姆斯不得不重新设计参加2020赛季的FW43赛车的涂装。新设计中除去了原本代表RokIT的红色，而是以大面积的白色为主，配以蓝色线条，以此突出加拿大视频企业Sofina和网络科技公司Acronis。

RokIT于2019赛季开始前与威廉姆斯开展合作，其创始人Jonathan Kendrick曾在上世纪70年代末期作为固特异轮胎的工程师，在威廉姆斯工作。

之后，这家新兴通讯企业陆续进入电动方程式和足球赛场，都留下了不错的纪录。据悉，威廉姆斯单方面决定与RokIT结束合作关系，但是具体原因不详。

在连续两年制造商年度积分榜垫底之后，威廉姆斯希望在今年重新加入中游集团的争夺。而在罗伯特·库比卡离开之后，英国人乔治·拉塞尔将在今年搭档加拿大新人尼古拉斯·拉蒂菲。

后者的父亲迈克尔·拉蒂菲虽然是迈凯伦的股东之一，但是已经以借贷的方式对威廉姆斯进行了投资，并且被认为是这支老牌车队的收购人之一。