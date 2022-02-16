威廉姆斯发布新车FW44并完成首航

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威廉姆斯成为F1进入新规则时代之前，第六支为新赛车揭幕的车队，在社交媒体上公开了FW44的效果图。并且不久之后，这辆新赛车驶上了银石赛道，完成了它的第一次监测。

除了空气动力学设计方面根据新规则有明显的外观变化之外，涂装颜色也做了修改。传统的蓝色更加靓丽，带有荧光和渐变，在车身尾部引擎包裹的位置呈现为格子旗的设计。与此同时，车身多处加上了红色线条。威廉姆斯表示，这一涂装设计“象征着威廉姆斯品牌步入新时代，同时保留了经典的车队精神”。

2021赛季在乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲的努力下，威廉姆斯告别了多年制造商年度积分榜垫底的位置，并且上升到第八名。其中最值得车队骄傲的，是在受大雨严重打乱的比利时大奖赛里，排位赛里以“黑马”姿态名列第三的拉塞尔，在长时间耽搁、安全车带跑了2圈就结束的正赛里获得了第三名，为英国车队2017年第一次登上领奖台。本赛季拉塞尔在梅赛德斯“上位”之后，原红牛车手亚历山大·阿尔本成为了加拿大人的新搭档。

尽管车手阵容发生了更换，但面对新规则带来的机会，威廉姆斯车队CEO乔斯特·卡皮托希望本赛季车队能在去年提高的基础上再进一步。他说道：“对我们来说，去年是一个出色的赛季，尤其是从2020年到2021年的进步。车队的成绩、积分和领奖台，让整个车队深受鼓舞。我希望这种推动力能在今年FW44的成绩中体现出来。"

今年将是威廉姆斯联合创始人兼长期的领队弗兰克·威廉姆斯爵士去世之后，车队参加的第一个F1赛季，尽管威廉姆斯家族在2020年把整个公司出售给美国的多里尔顿（Dorilton）投资公司后就退出了这项运动的舞台——车队和公司都保留了“威廉姆斯”这一F1代表性的名字。

多里尔顿的入主帮助格罗夫基地的团队摆脱了持续数年的财政困境，并且开始了人员的重组。本赛季英国车队仍然将使用梅赛德斯的动力单元以及进行技术合作。