威廉姆斯任命罗伯茨担任看守领队

上周末的意大利大奖赛结束后，克莱尔·威廉姆斯卸任了威廉姆斯代理领队的职务，而威廉姆斯家族也就此退出了F1舞台，车队从现在起完全由新拥有者Dorilton Capital所掌管。

今天早些时候，威廉姆斯又宣布了CEO迈克·奥德里斯科尔将在协助车队完成过渡后退休。但是由于目前正处于赛季进行中，而且本周末将是托斯卡纳大奖赛，因此车队宣布今年才上任的总经理罗伯茨将暂时担任看守领队一职。

罗伯茨曾经长期担任迈凯伦的运作总监，今年六月才在Grove基地正式履职。威廉姆斯没有确认他的任期将维持多久。

上周末，威廉姆斯公布了车队新的董事会成员，包括Dorilton的创始人马修·萨维奇、达伦·法尔兹，以及前赛车詹姆斯·马修。

马修被认为是威廉姆斯车队出售给Dorilton的关键人物。值得一提的是，他在2017年与剑桥公爵夫人凯瑟琳的妹妹Pippa Middleton结婚。

克莱尔·威廉姆斯透露Dorilton曾邀请她留下继续管理车队，但是她认为现在就离开是“正确的决定”。