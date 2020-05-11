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Formula 1 / 突发新闻

威廉姆斯任命罗伯茨担任新F1经理

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威廉姆斯任命罗伯茨担任新F1经理
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2020年5月11日 下午12:51

威廉姆斯任命迈凯伦前运作总监西蒙·罗伯茨担任F1经理职务，充实了车队的管理结构。

罗伯茨将在6月1日正式在威廉姆斯走马上任，管理车队的技术、运作和计划工作，他的监管范围覆盖比赛和工厂。同时，他将成为赛车设计和开发工序的直接负责人。

罗伯茨拥有接近20年的F1从业经验。他的大部分生涯在迈凯伦度过，从2003年到沃金基地工作，又在2009年前往印度力量短暂地出任了一年首席运作官后，于2010年回到迈凯伦并被提拔到同一职位上，直到2019年初离开。

2019赛季开始前，威廉姆斯因为赛车研发打造工作的严重耽误而陷入困境，最终导致整个赛季跑在最后。赛季开始前，原技术主管帕蒂·洛维以一种尴尬的方式离开Grove基地去“放假”，并在6月正式与威廉姆斯解除关系。

自那以后，威廉姆斯一直没有聘请新的技术总监，而是由首席设计师道格·麦克吉尔南、设计主管亚当·卡特、车辆性能主管戴夫·罗伯森分担责任。

如今，罗伯茨成为威廉姆斯在一年来招募的第一位高级管理人员，他将直接向车队CEO麦克·奥德瑞斯科尔汇报工作。

此前业内一致认为，雷诺前底盘技术总监尼克·切斯特最有可能投奔威廉姆斯。切斯特在Enstone基地工作了近20年后，在去年年中离开。

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Author Frankie Mao

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