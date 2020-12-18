威廉姆斯任命卡皮托为CEO并扶正罗伯茨

今年年终威廉姆斯车队被美国的Dorilton Capital收购之后，威廉姆斯家族告别了F1舞台。此后，车队由罗伯茨代理进行日常管理。

2020赛季大幕刚刚落下，威廉姆斯宣布了新的管理结构，任命曾短暂加入过迈凯伦的卡皮托担任CEO，不过他要到明年2月才能正式履职。

2016年在迈凯伦前老板罗恩·丹尼斯的牵线之下，卡皮托离开大众运动部，前往沃金基地负责所有运动事务。但是之后随着丹尼斯的离开，迈凯伦高层的变动，卡皮托也淡出了视线。而在大众任职之前，德国人还先后在宝马、保时捷、索伯和福特工作过。

在确定车队新CEO的同时，威廉姆斯也决定把车队的领队职务正式交给罗伯茨，他将向卡皮托直接汇报工作。

今年威廉姆斯在制造商年度积分榜上连续三年排名垫底，是唯一一支没有拿到过积分的车队。不过，乔治·拉塞尔九次为车队在排位赛里闯入Q2，证明了赛车的进步。2021赛季，车队将继续使用拉塞尔与尼古拉斯·拉蒂菲的组合。