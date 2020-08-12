威廉姆斯与迈凯伦放弃就Racing Point案件进行上诉

对于雷诺抗议RP20赛车前后刹车导管合法性的案件，国际汽联干事在70周年大奖赛之前做出裁决，判定Racing Point在设计后刹车导管时的做法违反《竞赛规则》，除以扣除制造商年度积分15分和40万欧元的罚款。

但是，由于涉及案件的后刹车导管被认定没有违反《技术规则》，所以Racing Point可以在本赛季余下比赛中继续使用，尽管正如70周年大奖赛后车队再次受到赛会干事的“惩戒”。

国际汽联的裁决在英国时间上周五上午9时30分钟做出。由于案件的复杂性，给予了车队24小时来表达是否有上诉意向。结果，除了被告方Racing Point希望推翻处罚，原告方雷诺以及迈凯伦、法拉利和威廉姆斯都因不满处罚结果，表示要进行上诉。这就意味着所有五支车队必须在规定的96小时之内递交完整的上诉材料，也就是英国时间今天上午9时30分之前。

上周日比赛前，Racing Point老板劳伦斯·斯特罗尔发表声明，直截了当地称其他四支车队的做法“没有体育精神”，在表示愤慨的同时，强调他会采取一切有必要的行动来证明车队的清白。

然而，迈凯伦在周二晚间向Motorsport.com确认了已经决定放弃上诉。其声明中写道：“迈凯伦车队已决定不针对国际汽联干事对雷诺抗议Racing Point一案的决定提出上诉。车队支持干事对这起案件的决定和调查结果，并且重要的是国际汽联已证明将对违规行为进行调查和处罚。

“此外，迈凯伦车队很高兴国际汽联将进一步澄清竞赛和技术股则，以保护F1是一项车队明确地作为制造商参加的运动，并杜绝F1世界锦标赛会包含实际上抄袭了对手的赛车的可能性。

“考虑到以上所述和所有广泛因素，迈凯伦车队将不会继续对此案提出上诉。此外，迈凯伦车队尊重法拉利和雷诺做出上诉的决定，并且有意关注事态发展。目前不会有进一步的评论。”

而威廉姆斯则在周三早上截止时间过后，同样宣布不会采取进一步行动。车队表示：“在仔细的考虑之后，威廉姆斯已经选择不继续进行正式的上诉。

“我们相信国际汽联力求从2021年起禁止大规模赛车复制的决定解决了我们最根本性的担忧，并且重申了这项赛事中制造商的角色和责任，这对F1的DNA和威廉姆斯的核心信念及原则来说是最为关键的。”

Claire Williams Photo by: GP Racing

可以理解的是，梅赛德斯领队托托·沃尔夫，站在Racing Point、威廉姆斯以及迈凯伦（明年起）的引擎供应商的立场，出面进行调停，希望避免这起案件最终被递交国际汽联上诉法庭。

然而，显然奥地利人的努力无法阻止法拉利和雷诺这两家制造商车队。法拉利在周二晚间确认了将进行上诉，但是没有进一步表态。

不过，法拉利领队马蒂亚·比诺托在银石期间表达了意大利车队的立场，声称国际汽联已经判定Racing Point的做法“不合法”，所以是上诉的一个“起点”。

“第一次的判决是Racing Point做的事情是不合法的，这是一个起点，”意大利人在接受Sky Sport Italia采访时表示。

”斯特罗尔和沃尔夫可能会大发雷霆，但是他们在这里违反了规则。这就像测验抄袭。那些测验抄袭的人凭借他们的抄袭通过了测验。

“我认为不需要再讲其他的了。事实非常明显。我们是对手，这很正常。每个人都在乎自己的利益。我们表达了上诉的意图。我们相信处罚还不够。”

当前，Racing Point尚未公布其是否要继续上诉来推翻裁决，还自己一个清白。在沃尔夫看来，如果真的要对簿公堂，斯特罗尔必定不惜一切来实现胜诉。并且，奥地利人相信从规则解读上来说，加拿大人的胜算很大。