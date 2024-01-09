威廉姆斯与梅赛德斯延续动力单元合作至2030年
威廉姆斯宣布将在2026年F1实施新动力单元规则后，继续使用梅赛德斯动力单元直到2030年。
从2014年F1进入混合动力时代——即当前的1.6升V6涡轮增压动力单元——开始，威廉姆斯便加入梅赛德斯引擎阵营。本周一，这支英国老牌车队确认已经与德国制造商续签协议至2030年，意味着双方将携手迈入从2026年开始的新动力单元规则时期。
“我们与梅赛德斯-奔驰保持着良好的长期合作，所以我们很高兴能将这一合作关系延续到F1的下一个时代，”威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯表示。“梅赛德斯提供的专业知识、支持和技术符合我们车队的中长期目标。”
“与梅赛德斯的长期协议是积极的一步，是我们未来目标的一部分，同时我们仍将保留我们内部设计和制造的专长与能力。”
威廉姆斯在2023赛季之前任命梅赛德斯前策略总监沃尔斯出任领队后，以年度第七完成了上个赛季。今年车队保留亚历山大·阿尔本与洛根·萨金特的阵容不变，并且将在2月5日于美国纽约举行2024赛车的涂装发布会。
此前，迈凯伦已经确定将在2026年继续与梅赛德斯合作，而且协议也将持续到2030赛季。不过，现客户阿斯顿·马丁将在新规则时代携手本田。
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