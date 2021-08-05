如果发车格里无车可发，F1会怎么做？

在迅速变干的亨格罗林赛道上，世界冠军、同时也是本站杆位获得者汉密尔顿是唯一一位没有选择进站从半雨胎换成干胎的。

梅赛德斯车队曾担心，由于车队位置排在维修区通道第一位，如果进站换胎，汉密尔顿换胎后将被堵在最后，要等所有赛车都通过之后才能回到赛道上。虽然排在他前面的一些赛车也必须等待，从而使得汉密尔顿能够追回一些位置，但是车队担心汉密尔顿会被牢牢困在中游。这就是为什么梅赛德斯决定赌一把，用半雨胎继续跑。

所以，当汉密尔顿被告知继续跑，而其他所有人都选择进站，这意味着英国人成为了发车格上唯一列阵的车手。一旦他准备就绪，医疗车也在发车格后方就位，信号灯像往常一样亮起，他便在没有任何挑战的情况下冲向了一号弯。

发车格里只有汉密尔顿一辆车出发，这在F1史上是极其罕见的情况，上一次类似情形要追溯到2005年。当年臭名昭著的美国大奖赛上，所有使用米其林轮胎的赛车都退出了，只有6辆使用普利司通轮胎的赛车正常发车。

不过，关于汉密尔顿的发车最有意思的一点是，这位梅赛德斯车手其实也有可能选择进站，那样的话发车格里将会空无一人。

这种情况此前从未在大奖赛上发生过，不过F1赛事总监迈克尔·马西说，他头脑中很清楚可能会发生什么情况，如果面临发车格里无车可发FIA将会怎么做。

“一旦最后一辆车进入维修区通道，起步信号灯就会发出，”他解释道，“然后一旦灯灭了，维修区出口的绿灯就会亮起，它将会成为维修区出口出发的指令。”

对于在家收看比赛的观众来说，正常的发车程序还是会进行，所以5盏红灯依旧会按常规顺序亮起，然后再熄灭，即便发车格里并没有赛车在等着它们。

马西补充道：“一旦最后一辆车进入维修区通道，克里斯蒂安（布莱尔，F1官方发车官员）会照常启动发车信号灯。发车信号灯启动，5盏红灯亮起，红灯熄灭。一旦红灯熄灭，维修区出口就会打开。是不是从维修区出来不重要，因为事实上从我们角度看比赛，或者说重启，是在那之后才开始的。”

独一无二的匈牙利大奖赛出发将在F1历史上占有一席之地，马西表示，这件事上学到的教训也许会让大家马上对F1竞赛规则做出更加正式的调整，来涵盖发车格里无车出发的情况。

“这种事情真的谁也预料不到，不过我们会让事情平息下来，然后和所有的运动总监在白天进行一下讨论，”他说，“不过我们已经和他们中的有些人反复聊过了，他们表示‘这真的是一件坏事吗？……’”