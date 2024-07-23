奥迪F1项目大洗盘，比诺托取代塞德尔
法拉利车队原领队马蒂亚·比诺托将于8月1日正式领导未来奥迪F1车队的项目，此举或许加快“奥迪时代”的过渡进程
Mattia Binotto
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
法拉利车队原领队马蒂亚·比诺托将重返F1，领导未来奥迪厂商车队的项目。
奥迪在本周二确认已经与比诺托签约，作为管理层重大调整的一部分，而索伯现任首席执行官安德雷斯·塞德尔和董事会前主席奥利弗·霍夫曼将双双离职。
现年54岁的比诺托自2022年底离开法拉利后就赋闲待业。根据奥迪简短的声明，他将于8月1日正式担任奥迪首席运营官和首席技术官。
奥迪首席执行官格诺特·多尔纳表示： “我很高兴能为我们雄心勃勃的F1项目招募到马蒂亚·比诺托。凭借他在F1领域超过25年的丰富经验，他无疑将为奥迪做出决定性的贡献。我们的目标是，通过清晰的管理结构、清晰的职责、减少对接和高效的决策过程，使整个F1项目达到F1的速度。为此，车队必须能够独立、快速地开展工作。”
比诺托出生于瑞士洛桑，但父母均是意大利人。从意大利摩德纳·雷焦·艾米利亚大学硕士毕业后，就开始在法拉利工作。2016年，在詹姆斯·埃利森提前离开后，原先作为动力单元部分负责人的他接任技术总监。2019年初，他取代毛里奇奥·阿里瓦贝内成为车队领队。
奥迪将于从2026年全面接手索伯，起以制造商车队身份参加F1。从去年至今，索伯一直在为“奥迪时代”的到来进行准备，但本赛季车队一落千丈，是13场比赛过后唯一没有取得积分的车队——最好的成绩是周冠宇在巴林揭幕战里的第11名完赛。
德国制造商在2022年比利时大奖赛前公布了其进军F1的志向。当前，德国公司的动力单元部门正在全力准备2026赛季新一代混合动力单元。此前便有传言称，相比于赛道上成绩糟糕，奥迪高层对过渡阶段的组织调整工作感到不满。
Andreas Seidl, Stake F1 Team Kick Sauber CEO
Photo by: Sauber
一方面，车手阵容至今没能确定。早些时候，索伯/奥迪宣布尼科·霍肯博格将在2025赛季加盟，但其头号目标卡洛斯·塞恩斯对欣威尔团队的未来抱有疑问，因此仍在衡量威廉姆斯和Alpine发出的邀请。
另一方面，由于原股东劳辛家族仍然参与日常运营，使得塞德尔难以开展工作，因为前者显然不愿对即将移交的项目做更多投资。为此，奥迪已经加速收购行动，据悉最早将在明年一月完成。有了这份决心，索伯近期宣布梅赛德斯原首席工程师斯特凡·斯特拉恩兹将到欣威尔出任项目总监，此外还将有曾在红牛和迈凯伦工作过的斯蒂法诺·索尔多、红牛前首席机械师李·斯蒂文森加入。
尽管如此，由于战绩不佳，车队已经跌倒积分榜末尾，导致2025赛季车手席位难有吸引力，意味着难以达到奥迪方面想看到的过渡期目标。与此同时，奥迪方面的首席代表奥利弗·霍夫曼介入工作，试图与塞德尔争夺权力，让事情更加复杂。
如今，奥迪任命比诺托的同时，一口气摆脱塞德尔和霍夫曼，显示出彻底解决问题并加速进程的决心。而这位瑞士/意大利人在动力单元项目管理的经验，有助于与引擎工厂的沟通。根据任命，比诺托将在夏休期前最后一场比赛比利时大奖赛结束后不久上任。虽然届时索伯工厂将停工二周，但他没有太多等待时间，与塞恩斯谈判必将是首要任务。
此外，据德国《汽车与运动》杂志报道，阿斯顿·马丁现任领队迈克·克拉克也可能加入奥迪项目，尽管这个传闻遭到本人的否认。但有消息称，索伯目前的车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉威可能将在本赛季结束后离开，似乎为新一任领队的到来打开大门。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
Alpine与梅赛德斯接近达成引擎协议并且可能从2025年起开展合作
奥迪F1项目大洗盘，比诺托取代塞德尔
迈凯伦：让诺里斯先进站是为避免潜在的换胎出错
匈牙利大奖赛：皮亚斯特雷击败诺里斯收获首胜
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments