奥迪F1项目大洗盘，比诺托取代塞德尔

法拉利车队原领队马蒂亚·比诺托将重返F1，领导未来奥迪厂商车队的项目。

奥迪在本周二确认已经与比诺托签约，作为管理层重大调整的一部分，而索伯现任首席执行官安德雷斯·塞德尔和董事会前主席奥利弗·霍夫曼将双双离职。

现年54岁的比诺托自2022年底离开法拉利后就赋闲待业。根据奥迪简短的声明，他将于8月1日正式担任奥迪首席运营官和首席技术官。

奥迪首席执行官格诺特·多尔纳表示： “我很高兴能为我们雄心勃勃的F1项目招募到马蒂亚·比诺托。凭借他在F1领域超过25年的丰富经验，他无疑将为奥迪做出决定性的贡献。我们的目标是，通过清晰的管理结构、清晰的职责、减少对接和高效的决策过程，使整个F1项目达到F1的速度。为此，车队必须能够独立、快速地开展工作。”

比诺托出生于瑞士洛桑，但父母均是意大利人。从意大利摩德纳·雷焦·艾米利亚大学硕士毕业后，就开始在法拉利工作。2016年，在詹姆斯·埃利森提前离开后，原先作为动力单元部分负责人的他接任技术总监。2019年初，他取代毛里奇奥·阿里瓦贝内成为车队领队。

奥迪将于从2026年全面接手索伯，起以制造商车队身份参加F1。从去年至今，索伯一直在为“奥迪时代”的到来进行准备，但本赛季车队一落千丈，是13场比赛过后唯一没有取得积分的车队——最好的成绩是周冠宇在巴林揭幕战里的第11名完赛。

德国制造商在2022年比利时大奖赛前公布了其进军F1的志向。当前，德国公司的动力单元部门正在全力准备2026赛季新一代混合动力单元。此前便有传言称，相比于赛道上成绩糟糕，奥迪高层对过渡阶段的组织调整工作感到不满。

Andreas Seidl, Stake F1 Team Kick Sauber CEO Photo by: Sauber

一方面，车手阵容至今没能确定。早些时候，索伯/奥迪宣布尼科·霍肯博格将在2025赛季加盟，但其头号目标卡洛斯·塞恩斯对欣威尔团队的未来抱有疑问，因此仍在衡量威廉姆斯和Alpine发出的邀请。

另一方面，由于原股东劳辛家族仍然参与日常运营，使得塞德尔难以开展工作，因为前者显然不愿对即将移交的项目做更多投资。为此，奥迪已经加速收购行动，据悉最早将在明年一月完成。有了这份决心，索伯近期宣布梅赛德斯原首席工程师斯特凡·斯特拉恩兹将到欣威尔出任项目总监，此外还将有曾在红牛和迈凯伦工作过的斯蒂法诺·索尔多、红牛前首席机械师李·斯蒂文森加入。

尽管如此，由于战绩不佳，车队已经跌倒积分榜末尾，导致2025赛季车手席位难有吸引力，意味着难以达到奥迪方面想看到的过渡期目标。与此同时，奥迪方面的首席代表奥利弗·霍夫曼介入工作，试图与塞德尔争夺权力，让事情更加复杂。

如今，奥迪任命比诺托的同时，一口气摆脱塞德尔和霍夫曼，显示出彻底解决问题并加速进程的决心。而这位瑞士/意大利人在动力单元项目管理的经验，有助于与引擎工厂的沟通。根据任命，比诺托将在夏休期前最后一场比赛比利时大奖赛结束后不久上任。虽然届时索伯工厂将停工二周，但他没有太多等待时间，与塞恩斯谈判必将是首要任务。

此外，据德国《汽车与运动》杂志报道，阿斯顿·马丁现任领队迈克·克拉克也可能加入奥迪项目，尽管这个传闻遭到本人的否认。但有消息称，索伯目前的车队代表亚历山德罗·阿鲁尼·布拉威可能将在本赛季结束后离开，似乎为新一任领队的到来打开大门。