奥迪通报F1项目最新进展

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奥迪于今年8月底正式宣布，将从2026年起首次以引擎供应商的身份加入F1，并在10月份确认将与索伯携手合作。

根据协议，索伯将成为奥迪团队的战略合作伙伴，负责在瑞士辛威尔基地进行底盘开发。而奥迪则将在德国诺伊堡工厂负责动力元件开发事宜。

近日奥迪方面提供了更多关于扩建诺伊堡设施以适应F1项目的细节。此前，德国制造商已经开始着手建设一个3000平方米的全新建筑，以作为引擎开发测试台的所在地。

这座名为F7.2的建筑隶属奥迪赛车运动研发中心扩建工程的一部分。该中心于2014年开放，主要用作为世界耐力锦标赛、电动方程式和达喀尔拉力赛奥迪厂队的运营基地。该建筑预计于2024年第一季度（1 至3月）完工，但首批活动预计将从明年3月便开始启动。

“有了赛车运动研发中心，我们将为F1项目提供了一个理想的基地，” 奥迪技术开发董事会成员奥利弗•霍夫曼表示。

“奥迪的诺伊堡工厂从一开始就被设计成足以应对最苛刻的赛车运动项目。这种远见正在获得回报。利用现有的设施，我们可以立即启动F1项目。”

The new Audi Sport F1 concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“这次扩建将为我们F1引擎的长期发展创造必要的基础设施。随着建筑的扩建和最先进的测试台安装，我们将为我们的开发团队提供在顶级赛车运动中取得成功的最佳条件。”

同时自宣布F1计划以来，奥迪一直在进行人员招募，目前已招入了约220名员工。这家德国制造商表示，其目标是在2023年年中突破300人大关。

“在德国为世界上要求最高的赛车比赛开发引擎是一项巨大的挑战，” 负责监督奥迪F1计划的亚当•贝克表示。

“我们在位于多瑙河的诺伊堡工厂已经有了一支强大的团队，并且一直在成长。”

翻译/小飞侠