奥迪确认收购索伯并任命塞德尔为F1项目CEO

根据Motorsport.com早些时候的报道，奥迪已经批准了从目前的索伯车队所有者Islero Investments AG手中收购完整股权的计划，这项收购最初预计在2026年完成。

奥迪还表示将进一步加大对该项目的投入，其已经任命其前首席发展官奥利弗·霍夫曼担任索伯旗下所有公司的董事会主席。

霍夫曼将与已经被任命为奥迪车队首席执行官的安德烈亚斯·塞德尔一起工作。其中，塞德尔将负责F1项目的落实和整体管理，同时也将代表车队面对公众。

奥迪监事会主席曼弗雷德·多斯解释说： “进入F1不仅仅是奥迪在赛车运动成就的巅峰，同时也是巨大的竞技挑战和资金上的重大承诺。通过合并奥利弗·霍夫曼的多种职责，以及对索伯集团的完全接管，我们正在加速为2026赛季做准备。”

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

因为迫切希望确保其F1风险投资项目能够在启动后一举成功，奥迪决定快速收购索伯车队并重新调整其管理结构。

霍夫曼与奥迪有着悠久的合作历史，作为奥迪运动部门的负责人，他与奥迪共同在DTM和FE中取得了成功。奥迪也成为第一个使用电子动力系统赢得达喀尔拉力赛的制造商。

霍夫曼在谈到他的职位变动时表示： "赛车运动，尤其是F1，是我的最大爱好。我深信，通过合并职责，并保证100%接管索伯车队，我们将进一步加快2026年登场亮相的准备工作。”

“我很高兴我们能够聘请安德烈亚斯·塞德尔担任奥迪F1车队的首席执行官。他正是实现我们宏伟计划的最佳人选。凭借他在制造商和F1车队丰富的领导经验，他将为奥迪F1项目做出重大贡献。”

塞德尔在2022年底离开迈凯伦车队后成为索伯车队的首席执行官，他补充说：”我很期待作为奥迪F1车队的首席执行官，与一支积极进取的团队一起带领奥迪进军F1。我们已经制定了清晰的规划，计划如何在欣维尔和诺伊堡增强竞争力。我们有远大的目标。通过奥迪公司对索伯车队的全面收购，我们将更快实现这些目标。”

翻译/Chloe