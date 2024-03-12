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奥迪确认收购索伯并任命塞德尔为F1项目CEO

奥迪已正式确认加速收购索伯F1车队的计划，这家德国制造商将在2026年参加大奖赛比赛。

Jonathan Noble
Jonathan Noble
The new Audi Sport F1 concept car

The new Audi Sport F1 concept car

Mark Sutton / Motorsport Images

根据Motorsport.com早些时候的报道，奥迪已经批准了从目前的索伯车队所有者Islero Investments AG手中收购完整股权的计划，这项收购最初预计在2026年完成。

奥迪还表示将进一步加大对该项目的投入，其已经任命其前首席发展官奥利弗·霍夫曼担任索伯旗下所有公司的董事会主席。

霍夫曼将与已经被任命为奥迪车队首席执行官的安德烈亚斯·塞德尔一起工作。其中，塞德尔将负责F1项目的落实和整体管理，同时也将代表车队面对公众。

奥迪监事会主席曼弗雷德·多斯解释说： “进入F1不仅仅是奥迪在赛车运动成就的巅峰，同时也是巨大的竞技挑战和资金上的重大承诺。通过合并奥利弗·霍夫曼的多种职责，以及对索伯集团的完全接管，我们正在加速为2026赛季做准备。”

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Oliver Hoffmann, with Markus Duesmann, Chairman of the Board of Management of Audi AG, with the new Audi Sport concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

因为迫切希望确保其F1风险投资项目能够在启动后一举成功，奥迪决定快速收购索伯车队并重新调整其管理结构。

霍夫曼与奥迪有着悠久的合作历史，作为奥迪运动部门的负责人，他与奥迪共同在DTM和FE中取得了成功。奥迪也成为第一个使用电子动力系统赢得达喀尔拉力赛的制造商。

霍夫曼在谈到他的职位变动时表示： "赛车运动，尤其是F1，是我的最大爱好。我深信，通过合并职责，并保证100%接管索伯车队，我们将进一步加快2026年登场亮相的准备工作。”

“我很高兴我们能够聘请安德烈亚斯·塞德尔担任奥迪F1车队的首席执行官。他正是实现我们宏伟计划的最佳人选。凭借他在制造商和F1车队丰富的领导经验，他将为奥迪F1项目做出重大贡献。”

塞德尔在2022年底离开迈凯伦车队后成为索伯车队的首席执行官，他补充说：”我很期待作为奥迪F1车队的首席执行官，与一支积极进取的团队一起带领奥迪进军F1。我们已经制定了清晰的规划，计划如何在欣维尔和诺伊堡增强竞争力。我们有远大的目标。通过奥迪公司对索伯车队的全面收购，我们将更快实现这些目标。”

翻译/Chloe

 

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